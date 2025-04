Amadeus svolta, nuovo talent sul Nove dopo le polemiche: tre super giudici per Like a Star. Di cosa si tratta Il conduttore è pronto a tornare con “Like a Star”, un’inedita competizione canora che vedrà tra i giurati tre volti noti della musica italiana.

Amadeus, attualmente impegnato come giudice del serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5, presto tornerà anche sul canale Nove con nuovi progetti. Di recente avevano iniziato a circolare voci sul presunto addio di Amadeus al Nove, a causa dei risultati di share poco esaltanti, ma queste nuove indiscrezioni lasciano ipotizzare uno scenario ben diverso. In particolare, Davide Maggio ha reso noto che dal prossimo mese il conduttore tornerà in prima serata con il nuovo talent show Like a Star, accompagnato da una giuria d’eccezione. Ecco nel dettaglio cosa vedremo e chi ci sarà.

Amadeus in prima serata sul Nove con Like a Star: cosa vedremo

Ebbene sì, Amadeus tornerà a maggio in prima serata sul Nove con il nuovo talent show Like a Star. Ciò che vedremo sarà un’inedita competizione canora, che riprende il format originale Starstruck, durante la quale alcune persone comuni dotate di un grande talento canoro si trasformeranno in grandi icone musicali per vivere il sogno di trasformarsi nel proprio idolo e, soprattutto, aggiudicarsi il premio finale di ben 50mila euro.

Lo show si svilupperà in otto puntate e, in ogni puntata, i 18 concorrenti si esibiranno sfidandosi in team ‘tematici’ che porteranno in scena lo stesso artista, con l’obiettivo di conquistare i voti del pubblico e della giuria. In ogni puntata, solo uno dei concorrenti accederà direttamente alla finale passando attraverso diverse manche eliminatorie. In altre parole, i concorrenti porteranno sul palco un artista specifico che amano da sempre, tentando di imitarlo nella voce, nelle movenze e nel look (una trasformazione che ricorda molto quelle di Tale e quale Show). Nel corso dello show verranno raccontate anche le storie dei concorrenti, ognuna delle quali avrà caratteristiche uniche ed emozionanti.

Like a Star, Amadeus convoca tre giudici d’eccezione: chi sono

Ma ancora non è tutto, perché a votare le performance dei concorrenti di Like a Star non sarà solo il pubblico in studio, ma anche una giuria fissa che avrà appunto il compito di scegliere il miglior performer di ogni puntata per farlo arrivare direttamente in finale. Un ruolo per il quale Amadeus ha scelto tre volti d’eccezione della musica italiana: Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. Tre cantanti che rappresentano stili e generazioni diverse e che, indubbiamente, grazie alle loro esperienze nel campo della musica sapranno giudicare in maniera precisa le performance dei concorrenti in gara. Non rimane allora che attendere il prossimo mese per vedere questo nuovo attesissimo talent show.

