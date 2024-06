Morta Francesca Frongia, storica truccatrice Rai: l'addio di Bianca Berlinguer e Federica Sciarelli La make-up artist era ormai molto nota e ben voluta in ambito Rai, tanto da essere diventata anche amica stretta di alcuni conduttori, ecco chi l'ha salutata

Quando si spegne una vita, soprattutto se giovane è in salute, restiamo chiaramente tutti colpiti. Non sorprende quindi che in Rai ci sia stata una mobilitazione di massa per rendere omaggio ad una personalità molto ben voluta nell’ambiente. Parliamo della giovane truccatrice Francesca Frongia. Tanti avevano avuto il piacere di parlare e lavorare con lei, e il suo carattere e la sua professionalità l’hanno sempre resa una figura amata nella macchina produttiva della Rai. Ma cosa è successo alla giovane?

La vita e la carriera di Francesca

Non si hanno informazioni circa la prematura scomparsa della truccatrice, argomento sul quale probabilmente si preferisce concedere un po’ di privacy alla famiglia. Quel che è certo è che Francesca si è sempre distinta per essere una personalità solare e molto amorevole, definita da alcuni folle, e da altri come una vera sognatrice. Lei era una make-up artist professionista, che lavora dietro le quinte Rai ormai dal 1995, quindi il prossimo anno avrebbe festeggiato ben 30 anni di onorato servizio. La sua carriera longeva le hanno permesso di incontrare ogni tipo di star televisiva.

Gli addi del mondo dello spettacolo, da Bianca Guaccero a Federica Sciarelli

La notizia è stata subito diffusa su Chi l’ha visto per un omaggio speciale. La conduttrice del programma ha infatti ricordato, tramite un post Facebook: "Profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di Chi l’ha visto? per la prematura scomparsa della preziosa collega Francesca Frongia". Ma anche il collega Alberto Matano non è stato da meno, scrivendo sui social: "Ciao Francesca, qui eravamo a Trieste un paio di anni fa… Sei stata e resterai luce. Ora senza la tua ironia e il tuo sorriso la sala trucco non sarà più la stessa". A commentare il medesimo post sono arrivate anche Jessica Morlacchi: "Che dolore… Ho avuto la fortuna di averti come truccatrice a Tale e Quale Show… 2 mesi bellissimi di grandi chiacchierate… Non ti dimenticherò France", e in seguito anche Valeria Altobelli: "Alberto… Ho appena condiviso una foto di noi tre, fatta, tra sorrisi e dolcezze, durante la serata di Telethon. Che cosa profondamente triste ed ingiusta… La sua dolcezza, la sua purezza resteranno nel cuore, per sempre… Quanto amore era in grado di donare".

Non han tardato ad omaggiare la Make-up artist anche Davide Di Pietro, consigliere di amministrazione Rai: "Ho appena appreso con profondo dolore che purtroppo la nostra amica Francesca Frongia ci ha lasciato. Franci era una persona eccezionale, con una forza e uno spirito vitale che raramente capita di incontrare lungo il cammino della vita. Franci brillava di una luce che non passava inosservata e tutte e tutti ne giovavamo come colleghi e come amici. L’ultima volta ci eravamo visti al funerale di Riccardo e Francesca mi disse che dovevamo portare avanti il suo operato e non dovevamo mollare". Ovviamente si è esposta anche l’amica e conduttrice Bianca Guaccero: "Amica mia… Come si fa, come si può ora senza di te. Proverò a trasformare il dolore in qualcosa che possa riscattare tutto quello che hai lasciato dentro di me. Ma ora no… Non ci riesco… Non riesco a contenerlo questo dolore, a non pensare a quanto sentirò la tua mancanza. Alla tua voce. Quanto eri unica, lo sa bene chi ti conosce. Ed io, oggi, posso solo dirti grazie per tutto il bene che mi hai dato".

Il messaggio di Bianca Berlinguer

Francesca Frongia è stata ricordata anche in serata da Bianca Berlinguer, che le ha dedicato un pensiero durante la puntata di E’ sempre Cartabianca andata in onda su Rete 4: "Io ci tengo molto a ricordare una carissima amica, una truccatrice della Rai con cui ho lavorato per tantissimo tempo, abbiamo lavorato per tantissimo tempo: Francesca, che se ne è andata ieri notte a soli 58 anni dopo aver combattuto una battaglia durissima contro un tumore al pancreas che aveva scoperto un anno e mezzo prima", ha detto la conduttrice. Che poi ha aggiunto: "Voglio dare un abbraccio al fratello di Francesca e a tutta la sua famiglia e a tutte, tutte le truccatrici e parrucchiere della Rai che le sono state vicine fino all’ultimo momento, fino al momento in cui Francesca, che ha dovuto sopportare dei dolori fortissimi, perché questa malattia purtroppo se presa in fase avanzata non lascia scampo. E quei dolori, fino all’ultimo li ha sopportati col sorriso, con la simpatia e l’allegria che ci ha comunicato per tutta la sua vita. Un abbraccio grandissimo a Francesca, che se ne è andata per sempre, e a tutte voi: sarete sempre nel mio cuore".

