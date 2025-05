Sanremo 2026, Amadeus si prende il Festival? Il retroscena clamoroso e la contromossa della Rai Il colosso 'Warner Bros. Discovery' vorrebbe 'scippare' Sanremo alla Rai ma il vincolo sugli ascolti imposto dal Comune della città ligure è davvero proibitivo.

Warner Bros. Discovery sarebbe pronta a partecipare alla gara per accaparrarsi il Festival di Sanremo. Il colpo certo sarebbe da numeri uno ma i vincoli sono considerati proibitivi, soprattutto quelli sui risultati di ascolto.

Warner Bros. Discovery pronto a "scippare" Sanremo alla Rai

"Qualsiasi gruppo editoriale avveduto valuterebbe l’opportunità commerciale di acquisire i diritti del Festival, se questa si presentasse in forme certe e definite", così si era Alessandro Araimo, Managing Director di Warner Bros Discovery per il Sud Europa in un’intervista del 6 febbraio scorso a Repubblica. E dopo aver mostrato interesse, così come scrive Adnkronos, c’è da capire se davvero il colosso statunitense partecipi alla gara per aggiudicarsi la possibilità di trasmettere il Festival di Sanremo che è sempre andato in onda sulla Rai. Ma in ballo non c’è soltanto la gara per i diritti tv della kermesse canora ma anche i vincoli messi in atto dal Comune di Sanremo. L’amministrazione ha infatti inserito nel bando una serie di condizioni che riguardano anche la storia del Festival, finora ad appannaggio della Rai anche per gli altri eventi collaterali e le location. C’è inoltre da considerare anche il vincoli degli ascolti, infatti, come si legge sul bando: "senza costi, risarcimenti o indennità a carico dello stesso, la facoltà di far cessare il rapporto con il partner nel caso in cui una o più edizioni ottengano risultati d’ascolto inferiori di 15 punti rispetto alla percentuale media degli ascolti delle precedenti cinque edizioni del Festival". I canali Warner Bros Discovery, anche a reti unificate, probabilmente non riuscirebbero a raggiungere un risultato del 50% di share, dato che le ultime cinque edizione del Festival di Sanremo hanno totalizzato il 65% e oltre.

La Rai pronta alla contromossa

Se la Rai non dovesse vincere la gara per aggiudicarsi la sua kermesse che manda in onda da oltre settanta anni allora ha pronta una contromossa. Vorrebbe infatti organizzare un altro festival da un’altra parte vista la potenza organizzativa che si è vista già a Torino con l’Eurovision Song Contest di tre anni fa. La Discovery non può contare nemmeno sul grande pezzo da novanta, Amadeus, che ha fatto registrare al Festival di Sanremo numeri straordinari, alla luce dei risultati ottenuti con i suoi programmi in onda sul Nove. L’ultimo infatti, Like a star, ha totalizzato il 2,4% di share. Soltanto Mediaset potrebbe puntare a un risultato del 50% ma le parole di Pier Silvio Berlusconi non fanno intendere un interesse in tal senso: "Penso che Sanremo sia un pezzo di Rai e che allo stesso tempo la Rai sia il vero motore e la vera forza di Sanremo. Dunque, da italiano mi auguro che il Festival rimanga in Rai".

