Amadeus perfido con Giulia Salemi, travolta in diretta da una gaffe imbarazzante. Gelo sul Nove La co-conduttrice di The Cage, in onda sul canale Discovery, si è resa protagonista di uno scivolone clamoroso. E l'ex Rai ne ha immediatamente approfittato. Ecco i dettagli.

La coppia Salemi-Amadeus funziona a meraviglia. E lo fa anche grazie a gaffe (clamorose) come quella avvenuta nell’ultima puntata di The Cage, in diretta sul Nove. La co-conduttrice del game show, infatti, ha commesso all’improvviso uno scivolone ‘linguistico’ che è subito stato notato dall’ex direttore artistico di Sanremo. Pronto poi ad approfittarne per rifilare al pubblico, e a Giulia stessa, una serie di battute irresistibili. Ma nonostante il momento di estremo imbarazzo, il siparietto non ha fatto che intenerire ancora di più i social. Convinti che il duo in questione sia ormai davvero iconico. Vediamo tutti i dettagli qui di seguito.

Amadeus, la stoccata (ironica) a Giulia Salemi dopo la gaffe in diretta

Amadeus da una parte, e l’aiutante Giulia Salemi dall’altra. Il duo di conduttori di The Cage, programma già amatissimo in onda sul Nove, continua a regalare momenti esilaranti puntata dopo punta. E l’ultimo, in ordine di tempo, è arrivato grazie a una gaffe improvvisa proprio della Salemi. Mentre stava annunciando il premio per i concorrenti, Giulia ha esclamato: "Un volo più soggiorno di una settimana in un hotel a cinque stelle…a Palca di Maiorca!".

Al che Amadeus non ha saputo trattenersi: "Palca di Maiorca, ha detto! A Palca de Maiorca…Perché Palca de Maiorca è un’isola più piccola vicino a Palma de Maiorca. Chi se lo può permettere, va a Palca de Maiorca, perché è un’isola esclusiva. E vi mandiamo lì! A Palca de Maiorca!". Tra risate generali e l’imbarazzo della Salemi, ci ha pensato poi il pubblico in studio a intervenire, intonando il coro di sostegno "Giulia, Giulia". Mentre la co-conduttrice ha ringraziato dimostrando una bella dose di auto-ironia.

"lo chiedo solo challenge geografiche", ha poi proseguito scherzando Amadeus. Battuta a cui Giulia ha riposto con perfetto tempismo: "È il mio incubo! Da sempre!".

Il supporto dei social per la coppia Salemi-Amadeus

E nonostante la gaffe, il pubblico sembra aver preso in simpatia i siparietti della coppia Amadeus-Salemi. Lo testimoniano anche i social, dove il duo è ormai venerato. "Giulia e Amadeus sono veramente pazzeschi", ha scritto qualcuno, "hanno la stessa ironia, si capiscono, sanno scherzare e SI DIVERTONO. ADORO!". E ancora: "Ama e Giulia sono la coppia più iconica, divertente e simpatica che c’è".

Insomma, poteva andare decisamente peggio. Ormai Amadeus, in leggera risalita con gli ascolti sul Nove, sembra aver trovato una degna spalla per il suo programma. E momenti imbarazzanti come questo, dopotutto, non fanno che rendere ancora più ‘appetibile’ questo show.

