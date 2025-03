Giovanna Civitillo, guai in diretta tv su Rai 1: “Mi fa male”. E poi ‘punge’ sul web con Amadeus La moglie del conduttore di Nove è stata ospite di Antonella Clerici a È Sempre Mezzogiorno, dove è stata vittima di uno sfortunato incidente: cos’è successo

Giorni intensi per Giovanna Civitillo. La moglie di Amadeus – ospite di Antonella Clerici nella puntata di oggi di È sempre mezzogiorno – è stata infatti vittima di uno piccolo "incidente" nel pieno della diretta su Rai 1. Fortunatamente l’ex showgirl non ha riportato ulteriori danni alla spalla (lussata lo scorso gennaio) e si è potuta godere una "fuga" d’amore insieme al marito Amadeus, mettendo anche a tacere qualche recente critica. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Giovanna Civitillo: l’incidente a È sempre mezzogiorno

Ospite fissa di È sempre mezzogiorno, nella puntata di oggi venerdì 7 marzo 2025 Giovanna Civitillo è stata protagonista di uno sfortunato incidente. La moglie di Amadeus si è infatti cimentata nella preparazione del rösti irlandese insieme allo chef Daniele Persegani. Quest’ultimo, nel tentativo di aiutare la collega a far saltare e capovolgere la frittata di patate, ha purtroppo fatto compiere all’ex showgirl un movimento ancora innaturale per la sua spalla. Giovanna si è infatti infortunata gravemente alla spalla destra lo scorso gennaio (una sub-lussazione che ha richiesto l’immobilizzazione con un tutore, oltre che tre punti sul labbro per la caduta). "Mi fa male la spalla" ha spiegato (col sorriso) la moglie di Amadeus. "È vero! Ha la spalla sifola…" si è subito scusato lo chef.

"Non ha il tutore ma le fa male la spalla, poverina" ha ribadito anche Antonella Clerici, che comunque si è complimentata con Giovanna Civitillo per il suo stato di forma invidiabile a poco più di un mese dall’incidente, che quasi fa dimenticare le condizioni ancora precarie della sua spalla: "Sembri talmente in forma che uno non pensa più alla spalla… A vederti non sembra proprio". "Il problema alla spalla è quello più lungo a guarire…Soltanto alcuni movimenti non riesco a fare, tipo quello di poco fa" ha spiegato l’ex showgirl, ricevendo ancora una volta le scuse di un costernato Persegani: "Certi movimenti non puoi ancora farli e noi ovviamente l’abbiamo fatto" ha ironizzato lo chef.

La frecciata sul web (con Amadeus)

Se da un lato Giovanna Civitillo sta continuando a prendere parte a È sempre mezzogiorno su Rai 1, dall’altro Amadeus è in periodo di pausa dalla tv. Nonostante questo il nome del conduttore è stato sulla bocca di tutti recentemente, sia per il flop di Chissà chi è che, ovviamente, per il Festival di Sanremo. C’è chi ha rimpianto le sue edizioni della kermesse, ma non sono mancati i detrattori e soprattutto le stoccate (da Simone Cristicchi a Lucio Presta). È stata proprio Giovanna, forse, a rispondere alle critiche intervenendo sui social con delle foto insieme al marito durante una "fuga" romantica: "Ci sono parole e parole. Poi c’è la complicità che può concedersi il lusso di tacere" la didascalia al post, che sembra assumere le dimensioni della frecciata dopo le tante critiche.

