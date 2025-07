Pierluigi Diaco, la vita privata: il marito Orsingher, la scelta sui figli e la depressione Chi è Pierluigi Diaco, volto del pomerigigo di Rai2 alla guida di Bellama': carriera, vita privata e la malattia contro cui ha combattutto per anni.

Pierluigi Diaco sbarca di nuovo in prima serata. Questa sera, giovedì 26 dicembre 2024, il conduttore sarà al timone di BellaFesta, uno speciale di Bella Ma’ in onda per Santo Stefano sul prime time di Rai 2. Dopo l’appuntamento di domenica scorsa dedicato a Telethon, il conduttore torna con altre due serate dedicate all’intrattenimento in questo periodo di festa, la prima stasera e la seconda il 2 gennaio 2025. Per l’occasione, Diaco avrà in studio ospiti d’eccezione: da Lino Banfi con la figlia Rosanna, a Simona Izzo insieme alla nipote Alice. E poi ancora: la conduttrice ed attrice romana Flora Canto con sua nonna, Rosanna Lambertucci con sua figlia Angelica e Christian De Sica. Della carriera di Diaco ormai sappiamo praticamente tutto, meno della sua vita privata, che condivide dal 2015 con Alessio Orsingher, diventato poi suo marito dal 2017.

Pierluigi Diaco, il coming out e l’amore con Alessio Orsingher

La prima volta che Pierluigi Diaco raccontò il suo amore per un uomo, Alessio Orsingher, fu in un’intervista al Corriere della Sera: "Mi sveglio alle cinque. Alle sei, sono in radio. Poi, in redazione, da Maurizio Costanzo. Alle sette di sera, già ceno. Alle nove, sono a letto, se no non reggo. Prima, passo due ore con Alessio, il mio compagno. È la prima volta che ne parlo, ma condividiamo la vita da due anni. Nel weekend, anche d’inverno, andiamo al mare in scooter. E tantissimo al cinema. Abbiamo un bassotto molto simpatico: Ugo. La mia è una vita bellissima".

Niente etichette però: "Non credo nelle definizioni – aveva sottolineato a Candida Morvillo -. La sessualità è un dettaglio della personalità, non una patente d’identità. Non mi sono mai chiesto se ero etero, bisessuale o che altro. Ho sempre condiviso serenamente le mie storie con amici e familiari. Non sono stato sereno, semmai, dentro relazioni in cui la sessualità non si univa al sentimento. Poi, quando le due cose coincidono, è un momento: lo senti, è l’amore". L’amore con il collega Alessio, è stato poi ufficializzato in un unione civile l’8 novembre 2017 in una cerimonia officiata da Maurizio Costanzo, e da un po’ la coppia sogna di adottare un bambino, se la legge italiana glielo permetterà.

Pierluigi Diaco e la depressione: "Mi curavo con farmaci e analisi"

Lo scorso anno Pierluigi Diaco confessò a Gente di aver sofferto di depressione per diversi anni: "Dai 25 anni ai 32 ho sofferto di depressione. Mi curavo con farmaci e analisi, sia individuale che collettiva. Nel frattempo lavoravo". Il conduttore svelò del suo male e aggiunse che "Mi piaceva molto ascoltare e studiare le persone. Quando mi hanno detto che avevo finito, è stato uno shock, volevo continuare". La malattia, secondo Diaco, lo aiutò anche molto ad aumentare la sua attenzione nei confronti della "complessità delle persone", una sorta di talento che gli ha permesso di riconoscere chi gli sta di fronte: "Quasi mai credo a quello che mi dicono. Credo più al tono. E riconosco subito quando è ipocrita: allora tiro su un muro e raramente cambio idea. Nel mio ambiente è pieno di gente così. Non la frequento, ho una vita altrove".

