Alice Campello sotto choc: “Ucciderò tuo marito e i tuoi figli”, minacce dopo il rigore sbagliato da Morata Dopo il rigore sbagliato da Morata in Spagna-Portogallo, Alice Campello riceve minacce di morte a lei e ai figli. Ecco la sua dura risposta su Instagram

Una notte da incubo per Alice Campello. Dopo la finale di Nations League tra Spagna e Portogallo, che ha visto la Roja sconfitta ai rigori dopo il 2-2 al termine dei supplementari, l’imprenditrice e influencer italiana si è trovata a dover fronteggiare l’odio più feroce. Tutto per un errore dal dischetto del marito, Alvaro Morata, l’attaccante che ha fallito il rigore decisivo che ha condannato alla sconfitta gli spagnoli. Un errore che gli è costato non solo critiche sportive, ma un’ondata di minacce agghiaccianti rivolte alla sua famiglia, con messaggi di violenza estrema recapitati direttamente a sua moglie via Instagram.

Minacce di morte ad Alice Campello e ai figli: "Ucciderò tuo marito"

A rendere pubblica la situazione è stata proprio Alice Campello, che questo pomeriggio ha deciso di condividere nelle sue storie uno dei messaggi più inquietanti ricevuti dopo la partita: "Ucciderò tuo marito se lo vedo per strada, non lo lascerò in pace un solo istante, ucciderò i bambini con le mie stesse mani, spero che nessuno sopravviva". Parole che non possono essere liquidate come semplici sfoghi da tifoso deluso: "Ci rendiamo conto che stiamo parlando di una partita di calcio?", ha scritto Alice con amarezza.

Nonostante la paura, la Campello ha trovato la forza di reagire pubblicamente, ricevendo in cambio messaggi di affetto e solidarietà da migliaia di follower. "Grazie a Dio ci sono ancora brave persone e vi siamo davvero grati per i vostri messaggi", ha scritto, mostrando anche una foto del marito con i loro quattro figli.

Alice Campello difende il marito Alvaro Morata: "Tutti commettiamo errori"

Alice non si è limitata a denunciare, ma ha anche preso posizione con fermezza: "Tutti commettiamo errori nella vita. Nessuno è escluso. La vita è fatta di apprendimento, di esperienze, di momenti belli e brutti. Per tutti. Ma non siamo noi a giudicare gli altri". Poi ha aggiunto una riflessione sul calcio, definendolo "emozionante e imprevedibile", ma pur sempre uno sport: "Ciò che conta è la persona che si è nella vita. Ed è lì che si batte chiunque".

Non è la prima volta che Alice Campello e Alvaro Morata si trovano a fronteggiare momenti difficili. Dopo un periodo di crisi, lo scorso agosto i due avevano annunciato la separazione, per poi ritrovarsi e ricostruire il loro matrimonio. Oggi vivono a Istanbul con i figli, dopo il trasferimento di Morata al Galatasaray avvenuto lo scorso dicembre (quando ha lasciato il Milan), ma l’equilibrio ritrovato è stato messo a dura prova dall’odio social. Pochi mesi fa, inoltre, Morata aveva raccontato di aver passato un periodo nero nella sua vita legato a problemi di salute mentale.

