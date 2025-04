Verissimo, Alice Campello rompe il silenzio: “Anche io e Alvaro in crisi come tutte le coppie, ora ci siamo riscoperti” Alice Campello ospite a Verissimo ripercorre la sua storia d'amore con Alvaro Morata e rivela il motivo della crisi

Prima ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 5 aprile, è Alice Campello. L’influencer e fashion blogger ha fatto il suo ritorno nel talk di Canale 5 dopo aver confermato pubblicamente il ritorno di fiamma con il marito Alvaro Morata. Ad agosto 2024, la coppia aveva annunciato la rottura. In una storia Instagram il calciatore spagnolo non aveva fornito dettagli su quanto accaduto limitandosi a specificare che il matrimonio non era finito per colpa di tradimenti. Poi a gennaio, il colpo di scena: Alice Campello e Alvaro Morata hanno annunciato di essere tornati insieme.

Alice Campello a Verissimo rompe il silenzio sulla crisi con Alvaro Morata

Nell’intervista a Verissimo, Alice Campello ha spiegato il motivo del periodo di separazione da Alvaro Morata. Tra loro non c’è stata una vera e propria crisi tanto che l’amore tra loro non è mai venuto a mancare: "Non c’è stata una crisi tra me e lui, siamo molto giovani e abbiamo vissuto tante cose velocemente. Abbiamo avuto quattro bambini, l’Europeo è stato pesante a livello emotivo. Sono stati tanti fattori che non siamo riusciti a gestire bene ed è stato il più grande errore che abbiamo fatto. Ce lo ripetiamo tutti i giorni. È la vita, si sbaglia, questa esperienza ci ha fatto capire cosa voglia dire stare l’uno senza l’altro. Ora è ancora più bello. Non diamo nulla per scontato, abbiamo lavorato tanto su noi stessi, io ho lavorato tanto su me stessa e ho capito gli errori che facevo. Ci siamo riscoperti, capiti, bisogna prendere il lato positivo delle cose".

Tra Alice e Alvaro dunque nessun terzo incomodo. In merito ai rumors che erano circolati, la Campello ha sentenziato: "Prima tendevo a controllare tutto ma le voci mi hanno fatto relativamente male perché sapevo che non erano vere. D’altronde se ci fosse stato qualcosa sarebbe saltato fuori".

Dopo il periodo di allontanamento, Alice e Alvaro hanno capito di amarsi moltissimo e di voler trascorrere insieme il resto della vita. Pian piano si sono riavvicinati anche grazie ai bambini: "Siamo cresciuti insieme, abbiamo cambiato mille posti insieme, non riesco ad oggi a vedere una vita senza di lui. Siamo stati bravi, abbiamo saputo riconquistarci".

La depressione dopo il parto

Alice Campello ha poi affrontato il tema della salute mentale visto che ha sofferto di depressione dopo l’ultimo parto: "L’amore non è mai mancato ma con il tipo di vita che abbiamo io e Alvaro è facile soffrire di depressione. Dopo l’ultima gravidanza e l’ultimo parto sono quasi morta e questo mi ha cambiato, non stavo bene da tanto tempo e neanche me ne rendevo conto. Ho lavorato tanto su me stessa, sulle sofferenze che avevo e ora riesco a dare la parte migliore di me, lo stesso vale per Alvaro".

Per amore di Alvaro, Alice Campello ha stravolto la sua vita. Oggi la coppia vive ad Istanbul: "Ho trovato il mio equilibrio, a Istanbul si vive bene e anche la gente del posto è accogliente".

