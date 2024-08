Alice Bellandi, chi è la fidanzata Jasmine Martin. La bulimia, l’oro e il bacio alle Olimpiadi La judoka, campionessa di Parigi 2024, è legata alla compagna con cui non condivide solo la vita privata ma anche la passione per il Judo. Scopriamo di più.

Alice Bellandi è una judoka italiana, originaria di Brescia, con all’attivo competizioni di altissimo livello. "Quando ero all’asilo, mia madre mi portò in palestra per incanalare la mia aggressività, che atterriva le maestre. A dieci anni poi il Brescia femminile di calcio mi propose un provino perché facevo un sacco di gol. Ma io non mi presentai. Avevo già deciso. Volevo fare la judoka", ha rivelato proprio la Bellandi durante un’intervista al Corriere della sera. E dopo tanti successi, proprio ieri la campionessa si è aggiudicata anche l’oro olimpico di Parigi 2024 nel judo per la categoria -78 kg. Un’emozione incredibile che Alice ha subito condiviso con la fidanzata Jasmine Martin, correndo sugli spalti per darle un bacio che ha commosso il mondo: scopriamo di più.

Chi è Jasmine Martin, fidanzata della judoka Alice Bellandi

Jasmine Martin è una judoka di origini sudafricane che gareggia nella categoria -57 kg. Una passione e un lavoro che condivide dunque con la compagna Alice Bellandi. Le due, infatti, si sono conosciute e innamorate proprio nel corso degli allenamenti a Roma. Jasmine e Alice sono solite condividere il loro amore anche sui social, tra momenti di quotidianità, sport e viaggi.

Alice Bellandi, il difficile periodo tra bulimia e depressione

La judoka Alice Bellandi ha reso noto più volte di aver vissuto un periodo molto difficile, durante il quale ha sofferto anche di depressione e bulimia. "Dopo le gare mangiavo in maniera compulsiva, anche se avevo la sensazione di vomitare. Ho avuto cali immunitari, l’amenorrea e la tigna. Stavo male, soffrivo senza indovinare le gare. E non potevo fermarmi, perché avrei perso la qualificazione per Tokyo", ha rivelato proprio l’atleta in una passata intervista.

Alice Bellandi, l’oro alle Olimpiadi di Parigi e il bacio alla fidanzata

Quando ieri Alice ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, non ci ha pensato due volte nel correre tra gli spalti per baciare la fidanzata Jasmine in un momento di pura gioia ed euforia. Un gesto romantico e commovente con cui la judoka ha voluto festeggiare un traguardo veramente incredibile.

"Mi spiace venga visto come una cosa straordinaria. È amore, chi bacereste voi dopo risultati così importanti? Sicuramente come ogni cosa si muove per amore, lo sport è amore, l’amicizia è amore, i partner sono amore… È un oro pieno di amore", ha dichiarato la Bellandi proprio sul bacio in questione.

Una scena che tende a ripetersi ma che non ci stancheremo mai di vedere. Da Gianmarco Tamberi che bacia la sua Chiara, a Niccolò Martinenghi che dopo la vittoria cerca lo sguardo della sua fidanzata Adelaide, si tratta di gesti splendidi che dimostrano quanto il sostegno delle persone amate sia fondamentale anche nello sport.

