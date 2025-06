Cobra Kai, Martin Kove come Mike Tyson: morde la collega Alicia Hannah-Kim. Poi il gesto assurdo che sconvolge i fan L'attore 78enne Martin Kove, storico volto di Karate Kid, è stato cacciato dal Summer Con: avrebbe morso al braccio una collega durante un incontro con i fan.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Quando si parla di Karate Kid, non possiamo non pensare a Martin Kove, attore e artista marziale statunitense, noto soprattutto per il ruolo del Sensei John Kreese nella famosa trilogia. Ma la star è presente anche in Cobra Kai, serie sequel di Netflix, giunta alla sesta stagione. L’ultimo capitolo è stato pubblicato proprio da Netflix in tre parti, composta da cinque episodi ciascuna: la prima è stata rilasciata il 18 luglio 2024, la seconda il 15 novembre 2024 e la terza il 13 febbraio 2025. Ma perché vi stiamo raccontando questo? Ve lo spieghiamo subito. Sta impazzando sul web una notizia che riguarda proprio Martin Kove, il quale, nel corso di una convention, ha ferito la collega di Cobra Kai Alice Hannah-Kim. Di seguito, vi forniamo tutti i dettagli.

Martin Kove avrebbe morso la collega di Cobra Kai: le accuse pesantissime

Accuse pesantissime sono state mosse nei confronti di Martin Kove, attore noto in particolare per le serie Karate Kid e Cobra Kai. La star, sarebbe stata allontanata dal Summer Con di Puyallup, nello stato di Washington, dopo essere stato accusato di aver morso la collega Alicia Hannah-Kim (che nella quinta e sesta stagione del sequel di Netflix interpreta la maestra Kim Da-Eun) durante un incontro con i fan. Secondo un verbale della polizia, l’attrice avrebbe raccontato che, dopo avergli dato una pacca sulla spalla per salutarlo, Kove le avrebbe afferrato il braccio e morsa con forza, provocandole quasi una ferita sanguinante. Quando lei urlato per il dolore, lui avrebbe iniziato a baciarle il punto in cui l’aveva morsa.

Hannah-Kim ha informato il marito, e i due si sono confrontati con Kove, che avrebbe reagito in modo stizzoso, quasi adirato, costringendo la coppia a far intervenire un agente. Kove ha giustificato il gesto come uno scherzo, affermando che sul set di Cobra Kai spesso "fingono di picchiarsi". L’attrice avrebbe scelto di non sporgere denuncia, ma ha chiesto che venisse redatto un rapporto per eventuali episodi futuri. Kove sarebbe stato invitato a lasciare la convention e ammonito a non ripetere simili comportamenti.

Cobra Kai 6, di cosa parla l’ultima stagione?: La trama e il cast

La sesta e ultima stagione di Cobra Kai chiude la saga con il torneo mondiale di karate, il Sekai Taikai, che si svolge a Barcellona. Dopo lo scioglimento del Cobra Kai nella Valley, Daniel e Johnny guidano insieme i loro studenti del Miyagi-Do verso la competizione globale. Kreese torna in scena dalla Corea con un nuovo team, mentre Terry Silver, malato, forma gli Iron Dragons. Le rivalità si accendono, soprattutto quando Tory tradisce Sam per unirsi al team nemico. Durante il torneo, i combattimenti sono molto intensi. Johnny vince lo scontro finale tra i sensei, portando la squadra alla vittoria. Tuttavia, emergono tragedie: Kwon muore, Silver cede alla malattia e Kreese si sacrifica per fermare la vendetta. Nel finale, ogni personaggio trova la propria strada, e il dojo unificato Miyagi-Do/Cobra Kai guarda al futuro. L’ultima scena, in cui Johnny afferra una mosca come Mr. Miyagi, suggella simbolicamente l’eredità della saga. Nel cast troviamo:

Ralph Macchio (Daniel LaRusso)

William Zabka (Johnny Lawrence)

Courtney Henggeler (Amanda LaRusso)

Xolo Maridueña (Miguel Diaz)

Tanner Buchanan (Robby Keene)

Mary Mouser (Samantha LaRusso)

Peyton List (Tory Nichols)

Jacob Bertrand (Eli "Hawk" Moskowitz)

Gianni DeCenzo (Demetri Alexopoulos)

Dallas Dupree Young (Kenny Payne)

Vanessa Rubio (Carmen Diaz)

Martin Kove (John Kreese)

Thomas Ian Griffith (Terry Silver)

