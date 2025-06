Massimo Bossetti, chi sono i tre figli e cosa fanno oggi dopo la condanna del padre Il muratore di Mapello e sua moglie Marita Comi sono genitori di tre giovani che hanno fatto di tutto per costruirsi una vita lontano dai media.

Yara, il film sul terribile delitto della giovanissima Yara Gambirasio va in onda questa sera, lunedì 23 giugno 2025, in prima Tv assoluta su Canale 5. A quasi 25 anni dalla scomparsa della 13enne di Brembate di Sopra, ritrovata cadavere in un campo tre mesi dopo, Mediaset trasmette la pellicola diretta da Marco Tullio Giordana, con Isabella Ragonese e Alessio Boni, in cui si ripercorrono le indagini che hanno permesso di arrivare alla condanna di Massimo Bossetti. Il muratore di Mapello, in carcere dal 2014, è stato recentemente intervistato anche da Francesca Fagnano a Belve, dove ha continuato a proclamarsi innocente. In questi anni di reclusione, Marita Comi, moglie di Bossetti, e i suoi tre figli, si sono ritrovati loro malgrado sotto la luce dei riflettori del caso mediatico, ma sono sempre rimasti accanto all’uomo, andandolo a trovare settimanalmente all’istituto penitenziario di Bollate. Ma chi sono e cosa fanno oggi i tre giovani dopo la condanna all’ergastolo del padre?

Chi sono i tre figli di Massimo Bossetti: cosa fanno oggi e quanti anni hanno

Massimo Bossetti, in carcere per l’omicidio di Yara Gambirasio, e sua moglie Marita Comi hanno tre figli. Il primogenito si chiama Nicolas e ha 23 anni, poi c’è Alice (21 anni) e Aurora (18). Nonostante il clamore mediatico e la grande attenzione sulla loro famiglia, Marita ha sempre fatto di tutto per proteggere i tre ragazzi dalla bufera che li ha travolti. Il loro cognome è stato per anni, e ancora lo è, sulla bocca di tutti, tanto che pare che il più grande dei tre avesse perfino ricevuto, e rifiutato, l’offerta di partecipare al Grande Fratello 2024. Fu Fabrizio Corona ad rivelare che il 23enne avrebbe ricevuto una proposta economica non di poco ponto (notizia poi smentita), ma che declinò dimostrando ancora una volta di voler restare lontano dalle luci dei riflettori e dalla visibilità.

Lontano dai reality, quindi, Nicolas lavora in un’azienda artigiana, mentre Alice si è diplomata in grafica pubblicitaria e Aurora frequenta ancora le superiori. Una vita fatta di una normalità conquistata con fatica, rifiutando sempre interviste e apparizioni pubbliche e, specie nei primi anni, cercando di sfuggire alla giostra mediatica che spesso dimentica che dietro al colpevole ci sono persone che devono andare avanti nonostante tutto, minorenni che devono costruirsi vite con un cognome che ha già un peso e le luci della ribalta sono di certo l’ultimo dei desideri.

