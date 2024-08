Al Bano virale alle Olimpiadi: dal selfie con Snoop Dogg a 'Felicità' cantata sul tatami Il cantante di Cellino San Marco da il meglio di se nell'arena di judo, calamitando l'attenzione di tutto il pubblico con un'esibizione fuori programma

Si può dire che il cantante di Cellino San Marco, in provincia di Brindisi, abbia espresso il massimo della sua "Felicità" durante la sua apparizione alle Olimpiadi, e tra scatti con personaggi illustri, altre foto più improbabili ed esibizioni improvvisate, sul web è diventato già meme e virale. Ma cosa è successo esattamente nella sua giornata in giro per il villaggio olimpico? È andato di sua spontanea volontà o è stato invitato per qualche progetto? Scopriamolo subito.

Al Bano, il fuori programma musicale e il ruolo alle Olimpiadi di Parigi

In questi giorni Al Bano se la sta veramente spassando per le strade di Parigi, e tra il tifo a qualche gara e degli scatti con vista Tour Eiffel con un musicista di cornamusa, Carrisi trova anche il tempo di svolgere i suoi impegni istituzionali. Il cantante è infatti nella capitale francese per rivestire un ruolo importante, quello di ambasciatore della Ijf, l’international judo federation, ma questo non gli impedisce di assistere anche ad altre gare sportive. Tra i momenti condivisi sui social spiccano sicuramente i festeggiamenti su Instagram per la vittoria della judoka azzurra: "Una abbuffata di felicità. Penso che in qualche modo allieti la giornata. Dai Giochi olimpici di Parigi all’arena dell’International judo federation un grande abbraccio e tanto sport, fa bene alla salute". Ovviamente ogni momento è buono per lanciare una canzone, e in un fuori programma in uno dei padiglioni olimpici, eccolo esibirsi con tanto di microfono per tutto il pubblico e gli addetti ai lavori. Così sul tatami dove l’azzurra Bellandi ha vinto per l’oro, improvvisa uno show cantando "Felicità" con tutto il pubblico del palazzetto che canta insieme a lui.

L’iconico incontro con Snoop Dogg e il selfie virale

Poteva fermarsi qui l’iconicità della sua apparizione? Ovviamente no, perché tra gli spalti ha anche incontrato un suo illustre collega: il rapper Snoop Dogg, col quale si è intrattenuto per un po’, con tanto di saluti e chiacchierata veloce. Anche questo momento è ovviamente immortalato da diversi scatti, alcuni fatti dai fotografi all’evento, altri pubblicati dallo stesso Carrisi. A corredo delle foto condivise, vediamo anche la caption scritta dallo stesso cantante che spiega: "Due opposti musicali, Snoop Dogg ed io, ci siamo conosciuti durante le gare di Judo a Parigi per i giochi olimpici e mi ha detto di essere nato a Corleone… Ovviamente io non ci credo e so perché ma anche lui lo sa! Comunque, simpaticissimo". Insomma, i due artisti sembra se la siano davvero spassata insieme.

