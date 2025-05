Al Bano Carrisi, forti tensioni con la figlia Jasmine, colpa del reality The Couple: "Lei non l'ha ascoltato" Il cantante di Cellino e la figlia 23enne si sarebbero scontrati a causa della sua partecipazione al reality The Couple, e delle proteste di lui: cosa sappiamo.

Che tra Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine ci fosse un rapporto intenso, fatto di affetto ma anche di caratteri forti, era cosa nota. Ma stavolta, secondo il settimanale Oggi, si sarebbe andati ben oltre: tra i due sarebbero volate parole grosse dopo la partecipazione della ragazza a The Couple, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e chiuso in fretta e furia dopo poche puntate a causa degli ascolti disastrosi. Jasmine, 23 anni, aveva deciso di partecipare insieme all’amico Pierangelo Greco, puntando al montepremi di un milione di euro. Ma a quanto pare, quella scelta non è mai andata giù al padre.

Al Bano non ci sta e commenta la scelta della figlia

La frase riportata da Oggi è emblematica: Al Bano sarebbe stato "contrario all’ingresso di Jasmine nel tritacarne del reality Mediaset". Un commento che lascia poco spazio all’interpretazione. L’artista di Cellino San Marco, che conosce bene i meccanismi dello showbiz, avrebbe più volte espresso le sue perplessità sulla partecipazione della figlia, temendo che potesse essere un’esperienza poco edificante per la sua immagine. Ma Jasmine avrebbe tirato dritto, sicura di voler fare da sola e di costruirsi uno spazio indipendente. Il risultato? Un confronto acceso, e pare non solo uno.

Jasmine Carrisi: lo scontro col padre Al Bano

Il reality è stato chiuso in anticipo, il montepremi è stato devoluto all’ospedale Gaslini di Genova e Jasmine è tornata alla vita di tutti i giorni. Ma dietro le quinte, secondo indiscrezioni, il clima in famiglia sarebbe teso. "Accesi confronti", li definisce Oggi. In realtà, si tratterebbe di veri e propri scontri tra padre e figlia. Lui avrebbe preferito per lei un percorso televisivo più serio, come Ballando con le Stelle, a cui aveva preso parte anni fa con soddisfazione. Lei, invece, ha scelto di mettersi in gioco in un format più leggero, forse azzardato, ma comunque coerente con il suo desiderio di emancipazione.

Durante una delle prime puntate di The Couple, Jasmine aveva parlato apertamente della sua famiglia e del rapporto con la notorietà. "C’è chi pensa io abbia la vita perfetta perché ho i soldi e i genitori famosi. Ho sempre l’ansia di dover andar bene. Se cammino per strada e noto che qualcuno mi riconosce, mi viene l’ansia", aveva raccontato. "A volte vorrei essere trasparente. I miei, soprattutto mio padre, non mi ha mai messo pressione. Penso che sia perfetto". Parole che raccontano una fragilità spesso ignorata dietro le luci dello spettacolo.

The Couple e il flop fino alla chiusura

La fine di The Couple non è stata semplice da digerire. Ai concorrenti, come ha raccontato Benedicta Boccoli in una diretta Instagram, la notizia è arrivata all’improvviso: "Ci hanno portato in confessionale e ci hanno detto che dovevamo uscire. Abbiamo pensato fosse successo qualcosa di grave a casa". Invece, era solo la fine del programma. "Ci hanno messo davanti alla televisione a vedere il discorso del Papa", ha spiegato ancora la concorrente, sottolineando il disorientamento generale, prima della loro uscita, per riprendere la vita di tutti i giorni accanto alle loro famiglie.

