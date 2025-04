The Couple, Ilary Blasi rischia già la chiusura anticipata: tutta 'colpa' di Alfonso Signorini. Il motivo Il pubblico sembra non apprezzare proprio il nuovo programma di Ilary Blasi The Couple (per molti troppo simile al GF), che, rischia già la chiusura. I motivi

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

E’ iniziato solo da una settimana e il pubblico già lo detesta. Il nuovo programma di Ilary Blasi, The Couple, non ha convinto affatto i telespettatori di Canale 5 tanto che, sin da subito, in molti hanno chiesto di chiuderlo, ritenendo quasi assurda la messa in onda di un programma così simile al Grande Fratello. Inutile dire che si parla già di flop e, inevitabilmente, a una chiusura anticipata del format (un po’ come accaduto con La Talpa, condotto da Diletta Leotta). Prosegue, dunque, la scia negativa del suo antecedente, ovvero, il GF, al cui timone c’era Alfonso Signorini. Infatti, quest’ultima edizione, nonostante i numerosi tentativi di ‘rianimarla‘, con l’ingresso di nuovi concorrenti, non ha riscosso il successo che Mediaset si aspettava e che desiderava. Chiaramente, sono solo supposizioni, ma cosa succederà al programma dell’ex moglie del Pupone? Cerchiamo di capirne di più.

The Couple, Blasi rischia il flop: il format post-Signorini non piace e delude

Anche se Ilary Blasi è stata apprezzata e ‘promossa’, grazie alla sua irriverente simpatia), non si può dire lo stesso del suo nuovo programma, The Couple, la cui prima puntata è andata in onda lo scorso lunedì, 7 aprile 2025, su Canale 5. Il pubblico è deluso e non piace la scelta di trasmettere un altro programma ‘troppo simile’ al Grande Fratello. L’aurea negativa del programma condotto da Alfonso Signorini sembra proseguire e, potrebbe ‘trascinare‘ nel burrone anche The Couple. Questa edizione del GF ha collezionato ascolti molto bassi e pare che Signorini non sia stata confermato per la prossima edizione. Blasi ha una grossa responsabilità sulle spalle: provare a risollevare le redini di questa situazione ma, sarà una cosa molto complicata, anche e soprattutto per gli errori commessi dagli autori.

Non sembrano esserci differenze tra questo nuovo format e il GF: persone famose in una casa che creano dinamiche, fanno dei giochi per ricevere bonus e non essere eliminati. Chi arriva alla fine vince. Dov’è la differenza? E’ chiaro che il programma rischia davvero un flop clamoroso e, si potrebbe pensare, a una chiusura anticipata, come successo con La Talpa, di Diletta Leotta.

"The Couple o una RSA?": La scelta del cast di The Couple nel mirino dei social

Altra cosa che ha deluso molto di The Couple è la scelta del cast, che in molti non hanno gradito, esprimendo il loro disappunto sui social. "The Couple o un RSA?", questo è solo uno dei tanti commenti negativi al riguardo. Intanto, nella casa del nuovo programma di Blasi, iniziano a prendere forma già alcune dinamiche. Manila Nazzaro, sembra aver dichiarato (quasi apertamente) di aver tradito il suo ex , Lorenzo Amoruso, con Stefano Oradei. E poi c’è Jasmine Carrisi, la quale starebbe già intraprendendo una love story con Antonino Spinalbese. Insomma, cose già viste e riviste che non convincono l’opinione pubblica.

