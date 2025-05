Andrea Bocelli 30: The Celebration, anticipazioni: dal duetto con Laura Pausini al toccante momento con Will Smith Le anticipazioni della seconda serata del concerto evento del tenore per celebrare i trent'anni di carriera: sul palco tanti ospiti nazionali e internazionali.

Federica Massari Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista nata nella città di Parthenope, si definisce "madriletana". Da anni scrive (per un numero imprecisato di testate) di spettacoli e musica, TV e calcio.

Fonte: Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Andrea Bocelli torna protagonista ancora una volta su Canale 5 con la seconda serata del suo concerto evento intitolato Andrea Bocelli 30 – The Celebration. Si tratta di una tre serate registrate nel mese di luglio dell’anno scorso registrate al Teatro del Silenzio di Lojatico in Toscana. È una replica perché l’anniversario dei trent’anni di carriera del tenore era già stato mandato in onda a dicembre del 2024.

Anticipazioni di Andrea Bocelli 30: The Celebration

Lo spettacolo per celebrare i trent’anni di carriera di un gigante della musica come Andra Bocelli è diventato uno speciale musicale che è stato trasmesso la prima volta in anteprima ad ottobre del 2024 alla Mostra del cinema di Roma nella sezione autonoma e parallela Alice nella Città. Dato il grande successo di ascolti di dicembre scorso Mediaset ha deciso di rimandarlo in onda. Anche questa seconda puntata sarà all’insegna della grande musica con Michelle Hunziker a condurre la serata che introdurrà i tanti ospiti. Durante il primo appuntamento Andrea Bocelli aveva duettato con tanti artisti come Elisa, Ed Sheeran, Giorgia, Zucchero Fornaciari, Johnny Depp e Shania Twain. Stasera invece tra i cantanti che renderanno speciale la serata ci saranno: Laura Pausini, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro ma anche Josè Carreras. Poi: Will Smith, Sofia Vergara, Franco Vassallo, Russell Crowe, Sofia Carson, Miriam Battistelli, Lang Lang, Aida Garifullina e David Forster. Inoltre si esibiranno anche i suoi figli Matteo e Virginia che già in altre occasioni hanno duettato con lui regalando al pubblico del piccolo schermo momenti molto emozionanti.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Un duetto da favola è stato quello tra Andrea Bocelli e Laura Pausini, il cantante ha accompagnato la collega al pianoforte sulle note di She/Lei. La cantante romagnola ha poi commentato le radici profonde che ha il tenore con la sua terra: "Questo evento avrebbe potuto farlo ovunque: a New York, a Los Angeles, ma lo ha fatto qui perché è un ragazzo toscano. E questo è il segreto. Ovunque sei nel mondo, tornare sempre a casa con il pensiero ogni mattina".

Il momento tanto atteso con Will Smith e Russel Crowe

Un altro momento emozionante è stato quello con Will Smith che prima di salire sul palco era così agitato che gli tremavano le mani, così come lui stesso ha dichiarato. Era sul palco al buio e ha recitato le rime di You’ll never walk alone. Poi è partita l’orchestra ed è entrato il protagonista della serata che ha cantato la canzone per un momento toccante e intenso. Subito dopo con Andrea Bocelli è intervenuto anche Russel Crowe che, oltre all’attività di attore, si dedica anche a quella di musicista.

Potrebbe interessarti anche