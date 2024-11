Alberto Matano, le donne prima del marito: un 'triangolo' in danza per raccontare la sua vita I conduttore è il Ballerino per una notte del dancing show di Rai 1, dove si esibirà in un paso doble per narrare la sua storia, e i suoi amori.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Da bordo pista la centro della scena. Alberto Matano, questa sera, sarà il Ballerino per una notte del dancing show di Rai 1, dove ogni sabato presenzia da anni, regalando le sue opinioni e il tesoretto ai concorrenti. Un’inedita veste per il conduttore de La Vita in Diretta, che si cimenterà in un teatrale paso doble al fianco di Pasquale La Rocca e Giada Lini. Non un semplice ballo, come rivela il settimanale Chi, ma una coreografia che racconterà la sua vita: "Una vera e propria narrazione, con tre attori principali che interpreteranno i ruoli in commedia, rendendo il tutto ancora più coinvolgente e teatrale. Questa esibizione, carica di emozione e significato personale per Matano, si preannuncia come uno dei momenti più attesi della serata". La presenza di due ballerini, un uomo e una donna, non è stata forse scelta a caso quindi, ma servirà alla narrazione della vita privata di Matano, ora sposato felicemente con l’avvocato Riccardo Mannino, ma in passato legato a delle donne: "Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia", raccontava il ballerino provetto a Oggi.

Alberto Matano, la vita privata: prima del marito la storia importante con una donna

Il paso doble di Alberto Matano, questa sera a Ballando, potrebbe raccontarci molto della sua vita privata, attraverso un’esibizione che sicuramente avrà un alto livello di pathos. Lo spoiler di Chi, che ci ha fatto sapere del numero che il conduttore porterà in pista, con un ballerino e una ballerina, potrebbe significare che Matano racconterà il suo vissuto privato attraverso i passi di danza. In passato aveva sempre fatto di tutto per proteggere la sua sfera sentimentale, nella convinzione che "Un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta ‘il’ Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita". Ma dopo il coming out, sono arrivati i racconti, gli amori passati, anche per le donne:

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fin da piccolo ho sempre seguito quello che ero. Non ho mai messo maschere. Ho avuto relazioni con ragazze che sono durate fino a quando ho incontrato il mio attuale marito. Con una ragazza in particolare ho avuto una lunga storia. Pensi che siamo ancora molto legati. Un grande amore che nel tempo si è modificato in un sentimento speciale, unico.

Raccontava il conduttore ad Alberto Dandolo, rispondendo alla provocazione del giornalista che aveva insinuato: "Veri amori o coperture?". E poi è arrivato il grande amore della sua vita, Riccardo Mannino, con cui è convolato a nozze nel 2022, dopo 15 anni di fidanzamento: "Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte, a un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: adesso gli parlo…Il primo passo l’ho fatto io, poi quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati quindi ci sono stati dei mesi di passaggio e poi dopo un anno ci siamo messi insieme".

Potrebbe interessarti anche