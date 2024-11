Ballando con le Stelle, Matano cambia ruolo e Bruganelli trema per l'eliminazione: cosa vedremo L'opinionista, e conduttore de La Vita in Diretta, sarà il 'Ballerino per una notte' di questa sera: per lui un paso doble teatrale.

La finale del 14 dicembre è sempre più vicina, e a Ballando con le Stelle i concorrenti iniziano a tremare. Questa sera, sabato 23 novembre 2024, nella nona puntata del dancing show di Rai 1 assisteremo all’intensa sfida tra Anna Lou Castoldi, Francesco Paolantoni e Sonia Bruganelli: uno tra loro sarà costretto ad abbandonare il programma dopo lo spareggio che li vede coinvolti. La gara, quindi, si fa sempre più interessante, anche in vista del nuovo‘Ballerinoperuna notte‘ della diretta, che questa volta vedrà in pista Alberto Matano, celebre conduttore de La Vita in Diretta e opinionista da anni nel talent accanto a Milly Carlucci. Ai banchi della giuria, come sempre, le palette della capitana Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, tutti pronti a valutare senza remore le performance dei concorrenti rimasti in gara: Federica Nargi, Bianca Guaccero, Tommaso Marini, Federica Pellegrini, Anna Lou Castoldi, Luca Barbareschi, Francesco Paolantoni, Sonia Bruganelli e Massimiliano Ossini. Infine, immancabile la presenza dei ‘tribuni del popolo’, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira.

Ballando con le Stelle, anticipazioni e ospiti del 23 novembre: Alberto Matano ‘Ballerino per una Notte’

Questa sera, a Ballando con le Stelle, Alberto Matano lascia il bordo pista (e il Tesoretto) per diventare il ‘Ballerino per una notte’ della nona puntata. L’opinionista del dancing show, si esibirà in una performance emozionante insieme ai maestri Pasquale La Rocca e Giada Lini: per lui, come svela il settimanale Chi, è stato messo a punto uno speciale paso doble, con una coreografia che sarà il racconto della sua vita ("Non si tratterà solo di un ballo, ma di una vera e propria narrazione, con tre attori principali che interpreteranno i ruoli in commedia, rendendo il tutto ancora più coinvolgente e teatrale"). In pista, molta attesa anche per lo spareggio tra Francesco Paolantoni – Anastasia Kuzmina; Anna Lou Castoldi – Nikita Perotti; Sonia Bruganelli – Carlo Aloia, mentre per gli altri concorrenti in gara sono previste nuove esibizioni mozzafiato.

Ballando con le Stelle: la classifica dell’ottava puntata

Alla fine dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle la classifica finale ha visto in testa, ancora una volta, Federica Nargi e Luca Favilla, mentre Anna Lou, Sonia, e Francesco sono finiti nelle ultime tre posizioni e quindi al ballottaggio.

Questa la classifica di puntata (Giuria + tesoretto):

