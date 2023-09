Al via l’autunno Rai: day time tra conferme, novità e rimescolamenti di carte Presentati i palinsesti del day time: trasmissioni storiche intoccabili ma con diverse new entry e due attesissime (per molti motivi) novità

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

"Il grande racconto italiano", è questa la definizione che il direttore dell’intrattenimento del day time della Rai, Angelo Mellone dà al ricco palinsesto in partenza quest’autunno. "Cercheremo di rendere sempre più marcate le differenze fra i vari canali, nonostante ora si lavori a direzioni di genere con Rai Uno a vocazione più nazional popolare, Rai Due come rete in cui si sperimentano nuovi generi e Rai Tre a vocazione attualità e cultura", spiega il direttore, che si propone di "Intrattenere ed educare, dalle 7 alle 20, mantenendo riconoscibili i codici del servizio pubblico, senza mai cadere nel trash." In sintesi è questo l’obiettivo di un palinsesto che vede confermati i programmi più amati dal pubblico come anche una vocazione sempre più spiccata al racconto dei territori e delle eccellenze italiane, insieme a qualche novità.

Il programmi del day time dell’ autunno Rai: Balivo e Insegno i più attesi

La più importante delle novità è sicuramente quella che vede il ritorno tra le braccia di Mamma Rai di una conduttrice amatissima dal grande pubblico, Caterina Balivo, che con il suo La volta buona terrà compagnia ai telespettatori di Rai Uno, dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16. Il format è quello del salotto televisivo, la conduttrice accoglierà sul suo divano tanti ospiti del mondo dello spettacolo che si racconteranno alla padrona di casa, ma nella nuova trasmissione del pomeriggio di Rai Uno ci sarà spazio anche per quiz e giochi e momenti particolari saranno dedicati al racconto del mondo della fiction e dei libri. La volta buona va a sostituire il seguitissimo salotto di Serena Bortone che fino allo scorso anno ha portato a casa ascolti notevoli, ma a chi chiede a Mellone, che obiettivi, in termini di ascolti, si pone la Rai con il nuovo programma affidato a Caterina Balivo, viene risposto molto diplomaticamente che si sta lavorando per realizzare lo show migliore possibile e che il vero obiettivo sarà la qualità prima dei numeri.

Attesissimo, anche visto il lungo strascico di polemiche che si porta dietro, è il ritorno, a gennaio, de L’Eredità con la nuova conduzione di Pino Insegno che va a sostituire lo storico cerimoniere del gioco, Flavio Insinna. E il nuovo timoniere del game show, per niente spaventato dalla nuova sfida, è deciso a portare la sua personalità. Anticipa infatti che ci sarà qualche novità nel gioco, ma soprattutto che lui si impegnerà a rendere protagonisti i concorrenti. Prima però lo vedremo anche ne Il Mercante in fiera con cui punta a divertire anche i più giovani e sulla ‘gatta nera’ dopo le polemiche su Candalaira Solorzano dice di non sapere nulla ancora.

L’Eredità partirà come detto a gennaio, fino ad allora quella fascia oraria è saldamente presidiata da Reazione a Catena, un successo talmente ampio che pare che la Rai stia mettendo in piedi un progetto per portare il gioco di parole guidato in tv da Marco Liorni nelle scuole e nelle università.

Tra i programmi storici del day time, tante conferme ma anche tanti rimescolamenti di carte. Confermatissima la domenica pomeriggio di Rai Uno presidiata dalle due signore della domenica, il ‘monumento’ Mara Venier con la sua amatissima Domenica In e, a seguire, l’amato talk show guidato da Francesca Fialdini, Da Noi…A Ruota libera, un programma che il direttore Mellone introduce sottolineando la caratteristica della gentilezza e dall’empatia della conduttrice che permette agli interlocutori di sentirsi a proprio agio ed aprirsi per raccontarsi senza filtri. Francesca Fialdini spiega così il suo lavoro: ‘Il mio obiettivo è quello di raccontare gli ospiti e le loro straordinarie storie, e, quindi, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. A quest’ultimo aspetto tengo particolarmente".E aggiunge: "Fil rouge" delle storie di Da Noi…A ruota libera, tanto quelle dei personaggi più noti quanto quelle delle persone comuni, sarà il racconto di quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo".

Mentre le due signore della domenica di Rai Due, Simona Ventura e Paola Perego vedranno ampliarsi il loro spazio con "Citofonare Rai Due", dalle 10.30 arriveranno infatti fino alle 12.55 per la gioia dei fan.

Sempre restando ai programmi storici del weekend, novità a Uno Mattina in Famiglia, dove ad affiancare Monica Setta e Ingrid Muccitelli arriverà la new entry Beppe Convertini. New entry anche nell’altro storico programma firmato dall’estro di Michele Guardì: I Fatti Vostri. Al fianco di Anna Falchi gli spettatori dell’ora di pranzo di Rai Due quest’anno troveranno due volti nuovi: Tiberio Timperi e Flora Canto.

Il weekend rimane anche lo spazio maggiormente ( ma non l’unico) dedicato al racconto dei territori, soprattutto attraverso i tanti spin off di Linea Verde (dove arriva la new entry Margherita Granbassi), come Linea Verde Life dove Elisa Isoardi e Monica Caradonna vanno a sostituire Daniela Ferolla che approda a Uno Mattina al fianco di Massimiliano Ossini. Annunciato anche un nuovo spin off sempre ‘figlio’ di Linea Verde: Linea Blu Discovery, lo spin off dedicato al mondo della pesca guidato da Fabio Gallo e Giulia Capocchi, Confermata Linea Bianca. Sempre legati al racconto del territorio e delle eccellenze, di cui il direttore Mellone si fa un vanto nella volontà di riscoprire tesori nascosti e tradizioni e di "far scoprire l’Italia agli italiani" rientrano anche i programmi di Rai Due Paese che vai e Pizza Doc con Tinto e Carolina Rei e, su Rai Tre, Origini e Il Palio d’Italia. E ovviamente, parlando del racconto delle eccellenze rimane inamovibile la regina del mezzogiorno, Antonella Clerici, su Rai Uno.

In questo autunno vedremo poi in tv programmi di successo nati in Radio, come Radio 2 Happy Family con Ema Stokholma e i Gemelli di Guidoniae Radio 2 Social Club con la coppia Barbarossa-Perroni, un nuovo dating show (su Rai Due) intitolatoMi presento ai tuoi,che vuole raccontare le famiglie contemporanea dove i tuoi non sono necessariamente i genitori ma possono essere i figli, o altri affetti.

Confermatissimi anche i programmi che mixano in modo vincente informazione, approfondimento e leggerezza, a iniziare dalla Vita in Diretta guidata da Alberto Matano per proseguire con Italia Sì senza dimenticare il seguitissimo Storie Italiane.

Potrebbe interessarti anche