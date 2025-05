Amanda Lecciso, l'amore con Iago Garcia diventa un giallo: "È scappato in Spagna”. Cosa sappiamo La sorella di Loredana si è confessata oggi nel salotto di Caterina Balivo. E ha svelato anche un dettaglio (curioso) sul suo rapporto con Romina Carrisi. Ecco i particolari.

Amanda Lecciso è stata ospite nel salotto de La Volta Buona, oggi. E ha raccontato in maniera cristallina come sta procedendo la sua ‘frequentazione’ con Iago Garcia. Dopo essersi incontrati al Grande Fratello, infatti, i due hanno proseguito la conoscenza anche fuori dalla Casa. Ma la sorella di Loredana si è anche lasciata sfuggire un dettaglio scioccante, che potrebbe fare sorgere seri dubbi sullo stato della relazione con Iago. Oltre a ciò, la Lecciso ha anche svelato un particolare tenero e curioso legato a Romina Carrisi, quartogenita di Al Bano e Romina. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amanda Lecciso, la confessione choc su Iago Garcia a La Volta Buona

Procede piano (ma a quanto pare procede) la relazione tra gli ex gieffini Amanda Lecciso e Iago Garcia. Si erano piaciuti quasi subito, all’interno della Casa del Grande Fratello. E così hanno pensato di darsi una possibilità anche fuori. Come ha spiegato la stessa Amanda nel salotto di Caterina Balivo. "Io e Iago Garcia ci stiamo conoscendo", ha detto la sorella di Loredana. E subito è arrivata l’osservazione puntuale della conduttrice: "Diciamo che quel contesto porta fortuna, guarda Cecilia e Ignazio".

A seguire, però, Amanda Lecciso si è lasciata scappare un dettaglio choc: "Ora è scappato in Spagna, devo fare un appello: ‘Ma perchè?’". Ma dopo essersi resa conto del passo falso, la Lecciso ha fatto retromarcia rapidamente: "Dai era una battuta, ripeto: ci stiamo conoscendo, vedremo cosa succederà…A chi è che non piace Iago Garcia? È una bella persona, oltre l’estetica; mi ha colpito altro di lui, chi lo conosce sa bene a cosa mi riferisco".

Il dettaglio (curioso) su Al Bano e Romina Carrisi

Appurato che Iago è effettivamente volato in Spagna, non resta che capire se questo avrà ripercussioni serie sulla sua frequentazione con Amanda. "Sono tornato a Madrid per fare dei provini, spero di tornare presto a Roma", ha raccontato l’attore sul suo profilo Instagram. Lasciando così col fiato sospeso i fan della coppia formatasi all’interno del Gf.

Tornando ad Amanda Lecciso, le sue dichiarazioni su Iago non sono state le uniche a sorprendere il pubblico de La Volta Buona. Ha anche parlato di un curioso aneddoto, infatti. Che riguarda da vicino la figlia di Al Bano Romina Carrisi. "Io ero in classe con sua figlia più piccola, Romina Jr. – che ho sentito anche ieri perché siamo rimaste amiche", ha raccontato con nonchalance Amanda. "E, quindi, è come se il legame tra la mia famiglia e la sua fosse scritto nel destino. Lui e Loredana si sono conosciuti fuori dalla scuola elementare di Lecce perché lui era lì per Romina e Loredana per me. Al Bano è una persona che io ho sempre ammirato molto e la mia stima per lui continua a crescere sempre di più".

Infine, Amanda ha confessato alla Balivo che la sua preferita, tra le nipoti che ha, è senza dubbio Jasmine Carrisi. "Lei è stata il mio primo grande amore", ha concluso, "perché è nata prima dei miei figli e io mi sono innamorata subito di lei. Jasmine ha un posto speciale nel mio cuore".

