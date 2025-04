Yari Carrisi, chi è il figlio di Al Bano e Romina. La vita in India e il dramma vissuto con Naike Rivelli Chi è il figlio dei noti cantanti Al Bano e Romina Power, dal rapporto con i genitori, alla carriera fino alla vita privata e sentimentale

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Yari Carrisi, noto non solo per essere il figlio di due icone della musica come Al Bano e Romina Power, è riconosciuto anche per la sua carriera e la sua vita personale. Uno degli episodi che hanno attirato maggiormente l’attenzione dei media è stata la sua relazione con Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti. Questa storia d’amore, vissuta sotto i riflettori, è stata segnata da momenti felici ma anche da eventi dolorosi come la perdita di un figlio.

Chi è Yari Carrisi, il figlio di Al Bano e Romina Power

Yari Carrisi, nato il 21 aprile 1973 a Cellino San Marco, è il secondo figlio di Al Bano e Romina Power. Cresciuto in una famiglia profondamente legata alla musica, Yari ha seguito le orme dei genitori, dedicandosi alla composizione e alla scrittura di canzoni. Nonostante il successo dei suoi genitori, Yari ha cercato di costruire una propria identità nel mondo dello spettacolo, collaborando con artisti di grande calibro come Jovanotti e partecipando a programmi televisivi come Pechino Express.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il rapporto tra Yari Carrisi e i suoi genitori, Al Bano e Romina Power, è complesso e segnato da profonde connessioni artistiche. Con Al Bano, Yari condivide la passione per la musica e spesso si trova più in sintonia durante le tournée, dove la loro collaborazione sul palco genera momenti creativi e speciali. Con Romina, invece, Yari mantiene un rapporto più disteso, caratterizzato da un dialogo aperto e una comprensione reciproca,

Il rapporto con Naike e la perdita del figlio

Yari Carrisi e Naike Rivelli si sono conosciuti durante la partecipazione al programma televisivo Pechino Express. La loro relazione è stata intensa e appassionata, tanto che durante le riprese del programma, Naike è rimasta incinta. Tuttavia, questa felicità è stata presto oscurata da un aborto spontaneo che ha profondamente segnato entrambi.

Nonostante il dolore per la perdita del figlio, Yari e Naike hanno cercato di superare insieme questo momento difficile, rafforzando il loro legame. La loro storia d’amore, tuttavia, si è conclusa qualche anno dopo, nel 2017.

La vita tra Puglia e India

Yari Carrisi ha sempre avuto una grande passione per i viaggi e la spiritualità. Dopo la fine della sua relazione con Naike Rivelli, ha trascorso molto tempo tra la Puglia, la terra d’origine della sua famiglia, e l’India, un luogo che ha sempre considerato un rifugio spirituale.

In India, Yari ha trovato una nuova dimensione di vita, dedicandosi alla meditazione, alla musica e alla produzione vinicola nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco. Questa doppia vita, tra l’Italia e l’Oriente, riflette il desiderio di Yari di trovare un equilibrio tra le sue radici e la sua ricerca personale di pace e spiritualità.

Potrebbe interessarti anche