Affari Tuoi, ‘prove’ d’amore per due pacchisti. Cosa sta succedendo tra Giulia del Lazio e Andrea Due concorrenti della trasmissione condotta da De Martino sembrano molto vicini. Anche se lei, via social, ha chiarito che cosa ne pensa condividendo un post. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

C’è del tenero (forse) tra due pacchisti amatissimi di Affari Tuoi. I concorrenti dello show condotto da De Martino, cioè Giulia del Lazio e Andrea dell’Emilia-Romagna, hanno dimostrato una certa chimica come compagni di banco. E negli scorsi giorni le voci social si sono scatenate. Complice anche un post condiviso da entrambi su Instagram, dove Giulia ha sottolineato il feeling positivo con Andrea. Tentando però di mettere in chiaro un particolare importante. Ecco di seguito tutta la storia.

Affari Tuoi, il flirt (inatteso) tra i due pacchisti Andrea e Giulia

Se mesi fa l’attenzione del pubblico era tutta sulla coppia (improbabile) Thanat-Valentina, da qualche giorno i fan di Affari Tuoi hanno due nuovi beniamini. Si tratta dei pacchisti Andrea e Giulia, uno rappresentante dell’Emilia-Romagna e l’altra del Lazio. I due hanno attirato il chiacchiericcio degli appassionati – anche per merito del bell’aspetto, va detto – da quando sono finiti in banco insieme nel programma di De Martino. E c’è voluto davvero poco perché le voci social finissero pericolosamente fuori controllo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anche perché, appena tre giorni fa, un post condiviso su Instagram da entrambi ha galvanizzato (e non poco) il pubblico. Nella foto si vedono Andrea e Giulia affiancati. E sotto compare un testo ironico scritto evidentemente dalla pacchista del Lazio: "Prossime Olimpiadi candidati per il sincronizzato. La squadra capitanata dalle due regioni Emilia-Romagna e Lazio, se non so matti non ce li volemo…Giusto il mio compagno di banco potevi essere".

L’ironia, che fa riferimento anche all’abitudine presa dai due di muoversi all’unisono, non ha tuttavia nascosto la doppia valenza del messaggio. Da un lato, infatti, Giulia ha tentato di scansare le voci di flirt. Ma d’altra parte il gesto social non ha fatto altro che confermare l’affinità tra i pacchisti. E adesso sarà davvero dura, purtroppo, convincere i fan di Affari Tuoi del contrario.

Chi sono i due pacchisti di Affari Tuoi Giulia e Andrea

Giulia, pacchista del Lazio ad Affari Tuoi, è una consulente amministrativa che vive a Roma e ama fare la cosplayer nel tempo libero. Su Instagram ha già più di 7mila followers, ed è evidentemente impegnata anche in attività da fotomodella. Quanto ad Andrea, che nella puntata di mercoledì 25 giugno ha portato a casa un bel gruzzoletto, è un 35enne di Bologna, e di professione si occupa di parafulmini. È anche un giocatore di football, militante negli Estra Guelfi Firenze, squadra iscritta regolarmente all’Italian Football League. Mentre dal suo profilo Instagram si evince una grande passione per i viaggi.

Potrebbe interessarti anche