Affari Tuoi, De Martino riappare con uno show: urla e gufata clamorosa a Deborah (che affonda) Nella puntata del 18 maggio, la partita di Deborah parte abbastanza bene, col podio intatto dopo sei tiri, ma termina con la Regione Fortunata: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Dopo due puntate di sosta per lasciar spazio alle finali degli Internazionali d’Italia di tennis, Affari Tuoi di Stefano De Martino torna su Rai Uno domenica 18 maggio 2025. A giocare è Deborah, concorrente della regione Sicilia e psicologa di professione, dietro il tavolo centrale. Gioca col pacco numero 19 insieme alla mamma Patrizia, un’imprenditrice, ma finisce alla Regione Fortunata e perde la sfida contro il Dottore Pasquale Romano. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno, che è la caponata. Ecco cosa è successo nella puntata del 18 maggio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 18 maggio 2025: cosa è successo

Come è andata la partita di Deborah e Patrizia? Dopo i primi sei tiri, con cui perdono ben 3 pacchi rossi – da 50mila, 30mila e 10mila euro – e lo 0, suonano le campane a festa perché il podio resta intatto e il Dottore offre 38mila euro. L’assegno viene tritato perché, nonostante dica "dobbiamo sempre dare valore ai soldi", sottolinea: "Sono qui da un bel po’ di puntate, voglio giocare la partita". Una volta persi anche i 5mila e 100mila euro, il Dottore le propone il cambio, ma Deborah ammette di non sentirsela di lasciare il proprio pacco e così la partita continua col 19 ancora sul tavolo. Poco dopo perdono anche i 200mila euro, insieme ai 50 euro e 200 euro, e il Dottore abbassa l’offerta a 30mila euro. Essendoci in ballo un solo tiro, la concorrente decide di tritare pure il secondo assegno perché vuole giocare ancora, ma la partita diventa ancora più complessa: trova i 300mila euro, una botta inattesa per Deborah.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto PaSqualo, per la legge dell’alternanza, propone il cambio, ma le due donne, a seguito di un ragionamento, scelgono di rinunciarvi: "Seguo la sensazione, rifiuto e vado avanti". Poi escono dal tabellone la caponata (finalmente), 75mila euro e 15mila euro. Resta un solo pacco rosso del valore di 20mila euro e per questo motivo il Dottore offre solo 3mila euro. Deborah non si arrende e dice: "Continuo fino alla fine e come va va". Stefano De Martino, poi, prende la parola per sottolineare che "la situazione è critica" e che mancano tre blu e un rosso: "Spero che Gennarino non sia proprio nel 19!" Subito dopo ricorda che "Questa partita sta in piedi grazie a quel pacco da 20mila euro" e aggiunge "se me li becchi andiamo dritti alla Regione". E le parolee del conduttore si rivelano una vera ‘gufata’, perché è proprio quella la cifra che trovano nel pacco successivo: 20mila euro. Quindi si va alla Regione Fortunata, ma solo dopo aver aperto il loro numero, il 19, che conteneva il cane Gennarino, mascotte di Affari Tuoi. Per portare a casa 100mila euro, Deborah e Patrizia puntano prima sulla Sicilia, che si rivela essere sbagliata, e poi sulla Campania – per vincere almeno 50mila euro -, ma la Regione Fortunata è la Liguria.

Le reazioni sui social ai ‘Limoniiii’ di De Martino

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 18 maggio 2025, non manca qualche polemica sui social, in particolare su X (ex Twitter): "La madre molto di aiuto", "Naturalmente tolgono le regioni nominate dai figuranti del pubblico", "Ma quando mai la tua stessa regione", "Di solito i siciliani fanno belle partite, mah", "Se non era per l’aiuto della madre perdeva! Un fantasma", "No, vabbè, il pubblico che le dice brava dopo i 75 Mila", "Quelli che aprono il pacco da 300mila e dicono ‘va bene va bene’ che problemi hanno? Ma va bene due par di pa**e", "Te lo aveva detto di cambiare", "Vorrei sapere chi è quel genio che ha fatto il missaggio. Le persone parlano e il sonoro arriva dopo mezzo minuto", "Ma può essere che tutti dicano va bene? Io piangerei però vabbè".

A tenere banco sul web è anche un siparietto ideato da De Martino per ravvivare la puntata. Quando Deborah ha deciso di aprire il pacco numero 7 delle Marche, infatti, il conduttore – dopo aver notato la maglia indossata dal pacchista costellata di limoni – si è avvicinato a lui e con espressione buffa ha iniziato a urlare come un ossesso: "Signora i limoni, signoraaaaa". Un momento particolarmente apprezzato sul web, dove il video della ‘scenetta’ è diventato rapidamente virale, accompagnato da commenti divertiti: "Accendo rai 1 e trovo Stefano che urla "i signori limoni signoraaaaaa" boh io amo questa follia", ha scritto un utente. E un altro ha aggiunto: Tolgo le cuffie e sento Stefano che urla SIGNORA I LIMONI SIGNORAAAAH. Io AMO questo programma".

Potrebbe interessarti anche