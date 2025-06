Doc 4, cambia tutto: Luca Argentero 'rimpiazzato'. Qual è il suo nuovo ruolo Stando alle prime anticipazioni emerse della quarta stagione il dottor Andrea Fanti interpretato dall’attore ex GF sarebbe al centro di nuove dinamiche

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Doc – Nelle tue mani si prepara a dei cambiamenti e gli appassionati alla quarta stagione. L’amata fiction Rai con Luca Argentero nei panni del protagonista Andrea Fanti tornerà in onda nel 2026 (le riprese inizieranno il prossimo agosto). Stando alle prime anticipazioni emerse sulla nuova stagione non mancheranno le novità, a partire da nuovi equilibri all’interno del ‘Policlinico Ambrosiano’ di Milano. Il dottor Fanti, infatti, finirà ai margini, lasciando spazio a nuove dinamiche. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli e le anticipazioni.

Doc – Nelle tue mani 4: il nuovo ruolo di Luca Argentero (e del dottor Fanti)

Il finale aperto della terza stagione di Doc – Nelle tue mani ha lasciato gli appassionati con il fiato sospeso, ma anche con la certezza che la quarta stagione si farà e non mancheranno le sorprese. Il dottore Andrea Fanti (interpretato da Luca Argentero), infatti, ha deciso di abbandonare il suo ruolo di primario del ‘Policlinico Ambrosiano’ di Milano per proteggere la moglie Agnese (Sara Lazzaro), finita al centro di uno scandalo per somministrazione illegale di farmaci all’interno di una RSA. Con il dottor Fanti (a malincuore) tagliato fuori, nell’ospedale milanese si apre così un vuoto quasi incolmabile e la priorità sarà proprio trovare il suo successore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Stando alle prime anticipazioni diffuse da L’Architetto, infatti, la nuova stagione di Doc dovrebbe essere incentrata anche e soprattutto sul percorso professionale e personale di Giulia Giordano, interpretata da Matilde Gioli. La dottoressa potrebbe accettare il nuovo incarico e diventare primario del Policlinico, ma l’indecisione tra Milano e Roma la metterà in una posizione complicatissima dal punto di vista umano e non solo. Il futuro dell’amata fiction Rai in onda sal 2020, insomma, sembra proprio essere al femminile: Giulia sarà al centro delle nuove dinamiche dell’ospedale, ma anche della vita sentimentale del dottor Fanti. Cosa accadrà?

Quando va in onda la nuova stagione di Doc – Nelle tue mani

Le riprese della quarta stagione di Doc – Nelle tue mani dovrebbe iniziare a breve, con la produzione pronta a ripartire ad agosto 2025. Per la messa in onda, invece, bisognerà aspettare il 2026, presumibilmente in primavera. La stagione sarà costituita probabilmente da otto nuovi episodi. Su Rai 1, intanto, continua la messa in onda della versione statunitense di Doc; l’adattamento statunitense (con Luca Argentero ‘rimpiazzato’ da Dolly Parker, nei panni della protagonista Amy Larsen) va infatti in onda ogni martedì in prima serata su Rai 1.

Potrebbe interessarti anche