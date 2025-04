Affari Tuoi, il ‘Dottore’ provoca Laura (“Arrendevole”) e la ‘rimpiazza’ il fratello: finisce male, caos sui social Nella puntata del 5 aprile, la partita di Laura comincia piuttosto bene ma finisce peggio del previsto e i social parlano di coraggio mancato: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Laura a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 5 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Basilicata, cassiera di professione, pesca il pacco numero 9 (avvalendosi della meditazione zen alla ruota dei pacchi) e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fratello Giuseppe, un carabiniere forestale. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: Lagane e ceci. Ecco cosa è successo durante la puntata del 5 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 5 aprile 2025: cosa è successo

Laura e Giuseppe cominciano la partita aprendo il pacco della new entry, che, per loro fortuna, contiene solo 20 euro. Poi vanno via i 75mila euro, 15mila euro, 75 euro, le Lagane e ceci e i 300mila euro, l’unico tiro fatto da Giuseppe, e infatti la concorrente dice: "Da ora in poi niente". Arriva la prima chiamata del Dottore, che offre 25mila euro. "Il mio primo assegno. Bello e importante" commenta Laura, ma Giuseppe ricorda: "Siamo venuti per giocare e un pochino dobbiamo rischiare". Lei gli dà ragione e trita l’assegno. Subito dopo eliminano 20mila euro, 10mila euro e, dopo un po’ di meditazione zen, i 100 euro. Il Dottore chiama e offre il cambio: "Questo numero è importante, è la data di una persona cara e al momento non voglio cambiare" dice la concorrente prima di trovare 50mila euro, 200 euro e 100 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ora il tabellone presenta 4 pacchi blu e 4 rossi, tra cui i 100mila e 200mila euro, e il Dottore offre 25mila euro. Spinta dal fratello, Laura decide di tritare anche il secondo assegno e poi va ‘a caccia dello 0‘. Una volta usciti dal tabellone i 5 euro, PaSqualo propone il cambio, che Giuseppe giudica "favorevole" per loro. Laura lo ascolta ed è il fratello a lasciare sul bancone il numero 9 per prendere il 17. Dopo la concorrente scopre che nel pacco pescato a inizio partita c’era 1 euro. Poi vanno via i 50 euro e il Dottore offre 40mila euro: Giuseppe farebbe un altro tiro perché ci sono i 100mila e 200mila, ma Laura sottolinea che 40mila sono tanti. Poco dopo però, a malincuore, segue il consiglio del fratello e trita l’assegno. Quando trovano i 30mila euro, Pasqualo Romano nota che la concorrente è ‘più arrendevole‘ (ed è palese, in effetti) e Giuseppe ‘più combattivo‘ e poi offre ancora 40mila euro (Laura ne aveva chiesti 100mila), rifiutati per la seconda volta consecutiva.

Nel 6 del Molise ci sono i 5mila euro e sul tabellone restano 0 euro, 100mila e 200mila euro: il pubblico urla "brava". A questo punto tocca al Dottore fare la sua offerta, che è 50mila euro, la metà di quanto chiesto dalla concorrente. Secondo Giuseppe, sarebbe meglio rifiutare l’offerta, essendoci ancora quasi tutto il podio, ma Laura sottolinea che 50mila sono tanti e che se beccano lo 0 un’offerta così se la sognano. "Sono tanti soldi e ti permetterebbero di vivere momenti più leggeri, te lo meriteresti. Però potresti vivere ancora meglio" dice il fratello. Dopo aver ascoltato le sue parole, nonostante la forte titubanza, decide di rifiutare l’offerta. Una volta persi i 200mila euro col tiro successivo, nel gran finale restano 0 euro e 100mila euro. "Lo sapevo… o tutto o niente" dice Laura con rammarico, quasi come fosse pentita di aver dato retta a Giuseppe.

La concorrente chiede al Dottore 50mila euro, ma quest’ultimo ne offre 35mila euro e lei svela che i numeri rimasti in gioco, il 17 che la ‘attira’ e il 20 che le ‘fa paura’, sono entrambi importanti. Alla fine, sempre spinta dal fratello, accetta l’offerta di 35mila euro e poi scopre che nel suo pacco ci sono 100mila euro. "Lo sapevo, vabbè. Va bene così, grazie" commenta Laura con un velo di tristezza sul volto.

Le polemiche sui social

Come sempre, sui social media non mancano le polemiche, dovute soprattutto alla scelta di accettare l’ultimo assegno del Dottore: "Ma perché sembrano volersi buttare, provarci, rifiutare più offerte e sul più bello, quando ci sarebbe da dare il colpo finale, si fanno prendere dal panico! Si era capito da secoli che aveva i 100k!!!", "Cambia il pacco. Rifiuta 50000 mila euro. Accetta 35000 mila euro. Nel pacco c’erano 100.000 mila euro. Chi non risica non rosica", "Una cosa che odio di questo programma sono i concorrenti che dicono ‘lo sapevo’ ad ogni cosa che succede. Se lo avessi saputo, non avresti fatto la stessa scelta".

E ancora: "Si sapeva avesse i 100k, si capiva già dalle offerte alte, perché si fanno fregare all’ultimo", "Abbiate allora il coraggio di andare fino in fondo", "Ma se lo sapeva perché ha accettato l’offerta", "Nooo, mannaggia al fratello", "Hai meritato di perdere!!! Chi non ha coraggio non ha meriti", "Il fratello ha giocato al posto suo, lei i 50mila voleva accettarli", "Perchè questi concorrenti non hanno le pal*e di decidere da soli, ma fanno decidere al parente???sta decidendo tutto lui".

Potrebbe interessarti anche