Affari Tuoi, per Alessio vincita e polemiche. De Martino alza la voce: “Questo non lo accetto” La puntata dell'1 maggio di Affari Tuoi vede Alessio, in difficoltà già dai primi tiri, fare un ragionamento che fa arrabbiate De Martino: cosa è successo

È Alessio a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 1 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Umbria, capocantoniere di professione, pesca il pacco numero 8 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla mamma Federica. L’uomo racconta di essere fidanzato con Elisa e che presto andranno a convivere: i due stanno acquistando una casa dopo che per 26 anni Alessio ha vissuto insieme alla madre, una casalinga titolare dell’azienda agricola di famiglia. Quindi ha deciso di salutarla facendo questa imperdibile esperienza con lei e lasciando a casa la fidanzata. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: la pizza di Terni. Ecco cosa è successo durante la puntata dell’1 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 1 maggio 2025: cosa è successo

La partita di Alessio e Federica parte molto male, perché con i primi sei tiri eliminano subito i 100mila e 200mila euro, oltre ai 15mila e tre pacchi blu. Poi arriva la prima chiamata del Dottore che offre 29mila euro, cifra interessante per cominciare, ma rifiutata dalla coppia madre-figlio. Assegno tritato, e subito dopo vanno via 20 euro, 50.000 euro e 5.000 euro. Come in ogni partita, a parte rare eccezioni, per la legge dell’alternanza il Dottore propone un cambio pacco, ma Alessio preferisce proseguire il percorso col numero 8, e ringrazia Pasquale Romano prima di trovano i 75.000 euro, 0 euro e 10.000 euro con la tripletta successiva. Un’altra mazzata, considerando che le cifre più alte, ad eccezione dei 300mila euro, sono tutte fuori dal tabellone.

Ora Alessio deve scegliere tra cambio e offerta, e subito dice offerta senza alcuna esitazione: il Dottore concede 20mila euro ma l’assegno viene tritato. Una volta eliminati i 100 euro, PaSqualo torna alla carica con un nuovo cambio. Solo dopo un momento di riflessione, il concorrente e la madre rifiutano la proposta per poi aprire il pacco da 500 euro. La nuova offerta sale a 29mila euro, che poi è la cifra proposta a inizio partita. Sul tabellone però ci sono ancora i 300mila euro, che è il motivo per cui Alessio non vuole arrendersi: anche l’ennesimo assegno viene tritato.

Con la Pizza di Terni e Gennarino ancora da trovare, la strada è tutta in salita, ma sul tabellone ci sono ancora i 20mila euro, 30mila euro e 300mila euro, e quindi la partita è ancora tutta da vivere. Col tiro successivo, però, Alessio elimina anche i 30mila euro e il Dottore propone il cambio, rifiutato ancora una volta dal concorrente. Finalmente la coppia libera Gennarino, che vorrebbe mangiarsi la pizza ancora vicino al tavolo da gioco (si lecca pure i baffi), e a questo punto PaSqualo chiede ad Alessio quale sia la sua richiesta economica. Il giovane risponde "200mila euro", ma sull’assegno De Martino scrive solo 37mila euro, non pochi ma sicuramente è una cifra molto lontana da quella chiesta. Prima di rifiutare nuovamente l’offerta, il concorrente dell’Umbria spiega il motivo della sua scelta, ovvero che per lui è un’occasione irripetibile e per questo motivo vuole andare avanti: "Io sono felice se trovo 5 euro per strada, ma sono qui per giocare".

Una volta tritato l’assegno, trovano la pizza di Terni nel 16 della Basilicata, giorno del compleanno della mamma, e poi Alessio chiede ancora una volta 200mila euro al Dottore, che però ne offre 53mila. Alla fine, il concorrente accetta l’offerta ascoltando le parole della madre, alla quale ha chiesto il parere perché "ho veramente tanta paura a rifiutare questi soldi". Durante il loro ragionamento, Stefano De Martino si arrabbia: "Aspetta, a me questa cosa che dicono ‘io so di avere i 300mila ma accetto’ mi fa infervorare. No, questo non lo accetto! Guarda, mi incateno! Io ho rispetto dei soldi, del lavoro, dei 300mila, e se tu mi dici che hai paura di non avere i 53mila e accetti, io ti abbraccio, ma se mi dici che sai di averli ti do una capocciata!" dice alzando la voce con Alessio.

Il tutto accade dopo aver raccontato che suo nonno, apparso in sogno, gli ha consiglia di cambiare pacco con quello della new entry se si fosse sentito in difficoltà. Al termine della puntata la coppia mamma e figlio scoprono di aver fatto bene ad accettare l’assegno di 53mila euro, perché nel numero 8 ci sono i 20mila: i 300mila euro erano nel pacco 17 del pacchista pompiere, sempre pieno di soldi.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata di Affari Tuoi dell’1 maggio 2025 non mancano le polemiche sui social: "Ha accettato l’offerta di 53k e da una parte ha fatto bene perché aveva 20k nel suo pacco, dall’altra però no perché se avesse rifiutato quest’offerta poi gli sarebbero rimasti 2 pacchi rossi (20k e 300k) e l’offerta sarebbe stata più alta! Comunque ha portato a casa bei soldi!", "Alla fine ha fatto la scelta giusta, ma io avrei continuato", "Ma perché".

