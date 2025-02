Affari Tuoi, il Dottore 'spinge' Morena e De Martino impazzisce: colpaccio e festa (grazie a Nonna Rosa) Nella puntata di ieri (18 febbraio) la concorrente pesca il pacco da 0 euro ma il Dottore la convince a cambiare pacco: finisce in festa (grazie al consiglio di Nonna Rosa)

Una partita veramente incredibile quella di Affari Tuoi di martedì 18 febbraio 2025, che vede Morena, la concorrente della Sardegna, tenere duro anche quando non sembra esserci speranza e con coraggio rifiutare ogni offerta per giocare e, alla fine, avere ragione, portandosi un’ottima vincita e anche l’acclamazione dei social, ammirati dal coraggio dimostrato. Scopriamo cosa è successo.

Affari Tuoi, puntata 18 febbraio: cosa è successo

Partenza veramente disastrosa per Morena, la pacchista della Sardegna, tolettatrice per cani a Monastir, che gioca con al fianco la sorella Tamara, laureanda in Scienze Politiche. Il suo pacco di partenza è il numero 9, "un numero abbastanza fortunato per Affari Tuoi", dice Stefano De Martino, per essere purtroppo smentito di lì a poco. Già al primo giro di tiri sfumano i 100mila e i 300mila euro e il Dottore alla prima chiamata, non si scomoda nemmeno a fare un’offerta, ma propone solo un Cambio che però viene rifiutato dalle due sorelle. Subito dopo Morena chiama la new entry del Veneto e se ne vanno anche i 200mila euro. Un vero disastro. L’offerta del Dottore, la prima, è di soli 5mila euro. Nel tabellone sono rimasti solo tre pacchi rossi: 5mila, 50mila e 75mila euro. Morena sceglie di andare avanti, con Stefano De Martino che cerca di incoraggiare, con l’aiuto del pubblico e del mantra "ora tu mi trovi un pacco blu". Il primo pacco che esce è quello rosso più piccolo da 5mila euro poi, finalmente, esce un pacco blu, poi un altro e, subito dopo, con il pacco della Basilicata, esce la prelibatezza del territorio della concorrente che, questa sera è il Cannonau sardo. Un bel brindisi in diretta e si riparte, non tutto è perduto. Rimangono in gioco due bei pacchi sostanziosi: 50mila e 75mila euro.

Il Dottore continua ad offrire il Cambio, ma Morena dice: "Il Cambio mi terrorizza, mi tengo il mio pacco". Alla chiamata successiva, purtroppo apre il pacco da 75mila euro. A questo punto in gioco rimane un unico pacco rosso, da 50mila euro, a fronte di tre blu: zero, 75 e 100 euro. E dalle carte, esce, di nuovo, il Cambio. La concorrente, a questo punto, ci ragiona di più. Oltre al suo 9, ci sono in gioco il 15 che è il compleanno del fidanzato e della mamma, e il 4 che è il numero che la nonna le aveva consigliato di prendere. E alla fine, Morena decide di dare retta alla nonna: accetta il cambio e lascia il 9 per prendersi il pacco numero 4. Subito dopo apre il pacco che ha ceduto che scopre che dentro c’erano zero euro! Il Dottore, incredibilmente, con tutte queste offerte di cambio, la voleva dunque, per una volta, aiutare.

A questo punto rimangono in gioco tre pacchi, due blu e uno rosso. L’offerta del Dottore è la più alta della serata, ed è di 10mila euro. Morena dice che è indecisa tra il consiglio del fidanzato, che le direbbe di accettare, e quello della nonna Rosa, con il suo pacco fortunato. "Io ho aperto un’attività due anni fa, lavoro anche 12 ore al giorno, questi soldi mi farebbero comodo…". Ma, alla fine, decide di seguire nonna Rosa e di tritare l’assegno. Con l’ultimo tiro, Morena trova un pacco blu da 75 euro. I 50mila sono dunque ancora in gioco, insieme al pacco da 100 euro. A questo punto arriva l’ultima offerta del Dottore: 15mila euro. Mentre il pubblico rumoreggia, Morena e la sorella non riescono a decidersi. Alla fine, coraggiosamente, scelgono di tritare anche l’ultimo assegno, anche se subito scherzano (forse), chiedendo: "Si può tornare indietro?". Ormai, i giochi sono fatti, è il momento della verità e, incredibilmente, il finale di questa partita pazzesca è clamoroso, perché Morena e Tamara si portano a casa 50mila euro, mentre Stefano De Martino pazzo di gioia corre ad abbracciarle e urla, molto opportunamente: "Viva nonna Rosa!".

Si festeggia anche sui social, dove fioccano i complimenti al coraggio di Morena: "E brava Morenaaaache ribaltone e che coraggio!!" scrive un utente. "Coraggio ci voleva quello che piace a noi brava! 50mila euro meritati!", aggiunge un altro. E poi: "La fortuna aiuta gli audaci, brave!", e ancora: "Hanno meritato per il coraggio sul finale braveeeee". Ma c’è qualcuno che si concentra anche su De Martino e sulla sua esultanza genuina e travolgente dopo l’apeture del pacco finale che ha sancito la vincita di Morena: "Stefano De Martino è talmente empatico che sembra quasi abbia vinto lui i 50 mila euro".

