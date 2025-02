Affari Tuoi, colpaccio di Francesca e De Martino fa infuriare il web con una scelta: "Un oltraggio" Lieto fine per la concorrente del Veneto, ma quello che accade dopo fa infuriare il web: cosa è successo nella puntata di lunedì 17 febbraio 2025 di Affari Tuoi

Cambia idea per due volte, ma alla fine, la fortuna la assiste e Francesca, la pacchista del Veneto torna a casa con 35mila euro accettando l’ultimissima offerta del Dottore, lasciando nel suo pacco i soli 5mila euro. Ma proprio mentre la concorrente festeggia la sua vincita, abbracciando la sorella e Stefano De Martino, succede qualcosa che, letteralmente, fa scattare una rivolta tra il pubblico che segue sui social il programma. Scopriamo cosa è successo ad Affari Tuoi nella puntata di lunedì 17 febbraio 2025.

Affari Tuoi (17 febbraio): cosa è successo

A giocare nella puntata di lunedì 17 febbraio 2025 del game show dei record condotto da Stefano De Martino, che torna dopo la settimana di stop per Sanremo, è la concorrente del Veneto, Francesca, che nella vita ha un negozio di usato e gioca insieme alla sorella Valentina. Il pacco con cui partono è il numero 4. Il primo giro di tiri delle due sorelle va veramente bene, l’unico pacco rosso che trovano infatti è quello da 10mila euro, mentre tutti gli altri sono blu, tra cui i più piccoli, da zero e 5 euro (dove c’è un pandoro). La prima offerta del Dottore è di 40mila euro. Naturalmente, Francesca non ci pensa due volte e rifiuta.

Va avanti come un treno Francesca, al successivo giro continua a trovare blu e un rosso pesante, da 200mila euro ma, a nemmeno metà partita, sono rimasti solo tre pacchi blu e tutto il tabellone rosso è ancora lì. Il Dottore offre il cambio, ma la concorrente rifiuta, dicendo che il 4 è un numero che le piace, quindi se lo tiene stretto. Inevitabilmente al giro successivo escono praticamente tutti pacchi rossi, tra cui due pesanti: quello maggiore, da 300mila euro, e quello da 75mila euro. A questo punto, la posta maggiore in gioco è quella del pacco da 100mila euro. Il Dottore quindi fa crollare la sua offerta a 20mila euro, dimezzando quella che era stata la sua prima offerta. Valentina non si fa convincere anche perché ci sono in gioco ancora tre pacchi di valore maggiore. Quindi passa l’assegno alla sorella, che provvede a tritarlo. Francesca trova un altro rosso (da 30mila euro), e il Dottore offre ancora il cambio pacco, ma la concorrente racconta di aver sognato la zia che non c’è più con tutti i parenti seduti a cena, e lei che passava nel corridoio contenta. Decide quindi di tenersi ancora il pacco numero 4 che gli ha assegnato il destino. Esce un altro pacco rosso e il Dottore abbassa ancora l’offerta: 15mila euro, per un solo tiro. Anche questo assegno finisce tritato. Finalmente torna a uscire un pacco blu (75 euro) e il Dottore ci riprova, proponendo cambio. La giovane concorrente dice di essere convinta che nel suo pacco, il numero 4 ci siano 100mila euro, ma poi ci ripensa e va a prendere il pacco numero 18.

L’intuizione è giusta, perché nel pacco numero 4 c’erano solo 50 euro, al tiro successivo esce l’ultimo pacco blu, e Stefano De Martino può dichiarare: "Soldi Sicuri!", mentre tutto lo studio canta in coro: "Dottore caccia li sordi". Con 5mila, 50mila e 100mila euro ancora in gioco, l’offerta è di 25mila euro, tritata. Francesca chiama il pacco numero 2, quello della zia del sogno in cui con la famiglia festeggiava una vittoria da 50mila euro, e nel pacco c’è proprio quella cifra. A questo punto, rimangono 5mila e 100mila euro e il Dottore mette in crisi la concorrente offrendo 35mila euro. La sorella Valentina le consiglia: "Sono tanti soldi e vai via con una certezza, invece qui…". Ancora una volta, Francesca prima dice di essere convinta che nel suo pacco, che ora è il 18 come il giorno del compleanno della madre, ci siano 100mila euro, poi però non va fino in fondo e decide di seguire il consiglio della sorella accettando i 35mila euro tra le proteste del pubblico che borbotta: "Noooooo". E invece, si scopre che aveva ragione lei, perché nel pacco numero 18 c’erano solo 5mila euro.

Proteste social: "Non lo accetto"

Si chiude quindi festeggiando la prima puntata post Festival di Affari Tuoi ma con una novità che, letteralmente, sconvolge il pubblico social. Dopo due anni infatti, la sigla finale, la mitica ‘Due vite’ ("Se questa è l’ultimaaaaa"), viene sostituita da ‘Balorda nostalgia‘, il brano con cui Olly ha vinto Sanremo 2025. La novità non piace affatto al pubblico che commenta la puntata su X e i commenti sono tutti dello stesso tenore: "E Olly si prende anche la chiusura di puntata dei pacchi" scrive un utente. E un altro: "La canzone di Olly al posto di due vite IO NON LO ACCETTO un oltraggio ai telespettatori". E ancora: "Hanno sostituito due vite con la canzone di olly… questa è la vera sconfitta", "Hanno tolto due vite dopo due anni non ci sono più certezze", e addirittura: "Boicottiamo #affarituoi finché non ritorna Due vite".

