Doccia gelata improvvisa per Bianca Guaccero. Techetechè Top Ten chiuderà i battenti in anticipo. Partita con ascolti incoraggianti, la versione con conduttrice dello storico programma estivo saluterà il pubblico di Rai 1 prima del previsto, ammainando bandiera bianca davanti ai successi de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Ecco perché.

La Rai cancella Techetechè Top Ten, Bianca Guaccero si ferma in anticipo

Techetechè Top Ten con Bianca Guaccero era stato ideato da Rai 1 per provare ad arginare la novità La Ruota della Fortuna, lanciata da Mediaset in access prima time con un progetto che continuerà anche nei palinsesti autunnali. Il programma è partito lo scorso 14 luglio e sarebbe dovuto rimanere in palinsesto fino a venerdì 1 agosto, ma a quanto pare i vertici di Viale Mazzini hanno scelto di terminare anzitempo l’esperimento. Stando a quanto svela Davidemaggio, Techetechè Top Ten terminerà domani sera, 20 luglio, riducendo il ciclo di emissioni a sole nove puntate. A partire da lunedì prossimo, Techetechè tornerà in onda nella versione classica senza conduttrice.

I motivi della decisione della Rai

Non si conoscono le ragioni ufficiali che hanno spinto Rai 1 a rivedere e ridurre il calendario di Techetechè Top Ten, ma è lecito ipotizzare che sia una scelta basata innanzitutto sugli ascolti. Bianca Guaccero era partita molto bene lunedì conquistando il 17,3% di share, salito al 19,1% il giorno successivo.Dopo aver saltato l’emissione di mercoledì 16 per lasciare spazio alla diretta della partita dell’Italia femminile contro Norveglia, il programma è tornato in onda con cifre molto più basse: 13,4% di share nella puntata di giovedì e 15.8% ieri sera, finendo sempre a grande distanza da La Ruota della Fortuna che ormai staziona con continuità oltre il 22%. Da qui, probabilmente, la decisione di fermare anzitempo la trasmissione. Va segnalato anche che i social non aveano preso benissimo il nuovo format diTechetechè. Sul web, infatti, sono apparse tantissime critiche per la decisione di stravolgere uno dei format storici dell’estate della prima rete.

Il successo de La Ruota della Fortunna

Per Mediaset ovviamente è un’ottima notizia. Senza la concorrenza di Bianca Guaccero, infatti, il quiz show di Gerry Scotti avrà pista libera nelle prossime settimane per consolidare il suo dominio nella fascia dell’access prime time. A differenza di Techetechè Top Ten, La Ruota della fortuna in access prime time può considerarsi un esperimento riuscito. Ma la vera missione di Scotti arriverà a settembre, quando dovrà fronteggiare Affari Tuoi provando a tenergli testa.

