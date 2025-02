Affari tuoi, De Martino mortificato e Ilaria fregata dalla paura. Social spietati: "Bisogna ascoltare il Dottore" Nella puntata del 24 febbraio, la fruttivendola Ilaria, accompagnata dal fratello, cambia il pacco ma poi accetta l'offerta del Dottore nonostante il suo aiuto

È Ilaria a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 24 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Umbria, di professione fruttivendola, ha pescato il pacco numero 2 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dal fratello Paolo, un insegnante. Ilaria, definita da De Martino "la madre di tutti i pacchisti", spiega: "Io ho quasi 47 anni… loro sono tutti più piccoli". Il conduttore è sorpreso: "Te li porti benissimo" e lei ammette: "E infatti lo dico con orgoglio". De Martino inoltre sottolinea che lei ha sempre coccolato tutti gli altri pacchisti. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: Panpepato. Ecco cosa è successo nella puntata del 24 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 24 febbraio 2025: cosa è successo

A inizio partita Ilaria decide di aprire subito il pacco della new entry perché è "il mio numero": ci sono i 200 euro. Il fratello, seguendo la strategia della sorella, chiama il suo numero preferito e trova all’interno i 100 euro. Poi vanno via i 300mila euro, 50 euro, 20 euro e 50mila euro. Arriva la prima chiamata del Dottore che offre 29mila euro, considerata da Ilaria "una gran bella cifra", ma insufficiente: "Non mi bastano, trita l’assegno" dice a Paolo. "Una terapia d’urto" commenta De Martino, ricevendo subito conferma dalla concorrente. Poi i due fratelli eliminano i 30mila e 10mila e il conduttore invoca il mantra "ora tu mi trovi un pacco blu", ma questa volta non funziona e infatti De Martino si dice "mortificato": nel pacco, infatti, c’erano i 200mila euro. "Da adesso in poi eliminiamo il mantra" scherza Ilaria. Il Dottote offre il cambio, prontamente rifiutato dalla concorrente che subito dopo chiama i pacchi da 500 euro, 20mila e il Panpepato.

Il Dottore si gioca a carte i due tiri successivi e Ilaria pesca l’offerta, che è di 15mila euro. "Un po’ avaro" commenta la concorrente. Allora De Martino ricorda: "Eh, il limone stringe… (frutto di stagione che vendono nel loro negozio, ndr)" e lei ribatte: "Dovremmo vendere le prugne, ma arriveranno anche quelle!" Alla fine, tritano l’assegno e poi trovano i 5mila euro. "C’è un numero che sono sicura mi aiuterà, perché è il giorno in cui è morta mia nonna a cui ero molto legata, è il 14" dice Ilaria prima di aprire il pacco il cui valore è di 1 euro. "Il tempo del limone è scaduto, si passa ad altri agrumi. Dall’albero è caduta un’arancia", sono le parole del Dottore riportate dal conduttore qualche secondo dopo. La nuova proposta è il cambio e questa volta Ilaria lo accetta, lasciando il 2 per prendere il 9 della Toscana. Poi scoprono che nel pacco pescato all’inizio della partita ci sono 5 euro, la seconda cifra più bassa sul tabellone: manca da trovare ancora lo 0 e i 75 euro, mentre tra i rossi ci sono i 15mila, 75mila e 100mila euro.

Arriva una nuova chiamata del Dottore che offre 29mila euro, dopo aver detto "Hai fatto una buona scelta (a cambiare il pacco, ndr)" – un’affermazione che i social ritengono un indizio da parte di PaSqualo -, ma anche questi soldi "non bastano". Poi, finalmente, i fratelli eliminano anche il pacco da 0 euro e De Martino esclama: "Brava! Donne, si balla! Dai limoni siamo passati alle arance e adesso stiamo arrivando alle prugne" commenta con ironia il conduttore prima di ascoltare l’offerta del Dottore di 40mila euro. Ilaria rifiuta i soldi, mandando un saluto al nonno: "Comincia ad essere una cifra importante, tutti insieme non li vedi nemmeno dopo anni di lavoro. Con questo assegno nelle mani è d’obbligo un saluto a nostro nonno Mario perché mi ha detto ‘Oh, mi raccomando, non buttare via i soldi’. Nonno, ci voglio provare, perdonami! Rifiuto l’offerta". Nel pacco successivo ci sono i 75mila euro e subito dopo PaSqualo offre 30mila euro: "Sono diversi anni che portiamo avanti l’attività. Si fatica, i soldi non bastano per tutte le spese, ma noi siamo in gamba, stiamo sempre meglio. Ci sono i 100mila, quindi rifiuto l’offerta e vado avanti" risponde Ilaria facendo tritare l’assegno dal fratello. Poi trova i 15mila euro e restano in campo solo i 75 euro e i 100mila euro, con De Martino che esclama: "O tutto o niente". "I finali che tutti vorrebbero" ironizza la concorrente.

Il Dottore ricorda che la partita è molto simile a quella di Giorgio delle Marche, perché Ilaria non solo ha preso il numero 2 a inizio partita, ma rimane con un blu e 100mila nel gran finale. La concorrente si accontenterebbe di 70mila euro, ma il Dottore ne offre la metà, 35mila euro, esattamente come accaduto la sera del 23 febbraio. La titubanza è tanta, ma alla fine Ilaria accetta l’offerta e spiega il motivo della sua scelta: "Il cuore mi dice di andare avanti, la testa no. È vero che non bastano ma alla fine sono soldi. Sono rimasti l’8 e il 9, io ho il simbolo dell’infinto sul collo da anni, l’8 è un numero che mi dà il senso dell’infinito, ha un valore affettivo grande. Il 9 invece è il numero che mi segue da sempre. Non so se seguire il cuore o la testa, è difficile quando vedi il tabellone. Tornare a casa senza niente è brutto, quindi non importa se nel 9 c’è il cuore, accetto l’offerta". Nel pacco 9, scambiato con il numero 2 a metà partita, ci sono i 100mila euro: "Proprio come ieri…" commenta De Martino.

Le polemiche sui social

Anche dopo la puntata di Affari Tuoi del 24 febbraio 2025 non mancano polemiche e considerazioni sui social di diversa natura: "Troppe volte il dottore le ha detto "richiesta" dopo il cambio…da lì doveva capire di avere un pacco grosso", "Bisogna sempre ascoltare il dottore perché le ha detto quando ha cambiato il pacco ‘hai fatto una buona scelta’", "Cedono sempre e non hanno il coraggio di andare fino alla fine", "Io non capisco… prima 40 k erano pochi… adesso ha accettato 35 k", "La paura fa 35 sia ieri che oggi…", "Ma se eri convinta di avere i 100k perché rinunciare?"

E ancora: "Ma poi la cosa assurda è che se li sono andati a prendere loro con il cambioooo e avevano i soldi entrambi nel secondo pacco", "Non andate a questo gioco se non siete pronti ad andare fino in fondo", "Alla fine si fanno prendere tutti dall’ansia di andare a casa senza niente e accettano quello che capita", "Come sempre colpa dell’accompagnatore che per qualche ragione decide sempre per chi gioca".

