Affari Tuoi, il Dottore sbotta contro le accuse e lancia un nuovo programma: cosa ha in mente L’autore televisivo Pasquale Romano ha rivelato di essere al lavoro su un nuovo programma destinato alla prima serata sulla scia del successo di De Martino

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Rai si prepara ad accogliere un "nuovo Affari Tuoi"? Pasquale Romano (il ‘Dottore’ del game show di Stefano De Martino) sarebbe pronto a sbarcare anche in prima serata dopo avere dominato l’access prime time degli ascolti in questa stagione televisiva. Come rivelato da lui stesso a Tivù, infatti, l’autore tv sarebbe al lavoro su un nuovo format che si chiamerà Tutta l’Italia e cavalcherà proprio la formula del successo di De Martino e Affari Tuoi. Scopriamo di cosa si tratta e tutti i dettagli.

Il ‘Dottore’ di Affari Tuoi prepara un nuovo programma

Come raccontato da lui stesso nel corso di un’ampia intervista rilasciata a Tivù, Pasquale Romano sarebbe al lavoro su un nuovo show dopo il travolgente successo di Affari Tuoi. L’autore televisivo – il famoso ‘Dottore’ del game show di Stefano De Martino – ha infatti spiegato di avere in cantiere un nuovo progetto destinato alla prima serata che cavalcherà la formula del programma che sta dominando gli ascolti tv dell’access prime time di questa stagione. "Pasquale Romano, autore televisivo nonché Dottore di Affari Tuoi, sta scrivendo un nuovo show di prima serata dal titolo Tutta l’Italia. L’obiettivo è creare un altro racconto capace di coinvolgere il pubblico, come il gioco dei pacchi" riporta anche l’account Cinguetterai sui social.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le dichiarazioni sul successo di Stefano De Martino

Durante l’intervista a Tivù Pasquale Romano ha parlato anche del clamoroso successo del ‘suo Affari Tuoi, addirittura cresciuto dopo l’addio di Amadeus e l’arrivo di De Martino, autentico mattatore degli ascolti tv dell’access prime time: "Un ruolo chiave lo ha avuto Stefano (…) ha un’intelligenza scenica rara: ascolta, impara velocemente e ha capito come inserirsi nel programma (…) Ha un codice corporeo molto forte: è fisico, si avvicina ai concorrenti, li abbraccia, corre, scherza, balla. Questo è un aspetto fondamentale".

Incalzato anche su alcuni degli aspetti più divisivi e discussi del programma, il ‘Dottore’ ha rispedito al mittente le accuse: "Non c’è nulla di controverso nel meccanismo di Affari Tuoi (…) La prova dell’assoluta trasparenza di Affari Tuoi è data dal fatto che non è mai stata dimostrata l’esistenza di alcuna irregolarità". "È il classico gioco della fortuna, come quando qualcuno tenta la sorte al Lotto" ha continuato Romano, aggiungendo: Solo che anziché i numeri il programma racconta le storie dei singoli inquadrandole in una coralità che – attraverso le regioni – rappresenta tutto il Paese".

Potrebbe interessarti anche