Affari Tuoi, l’erroraccio di Alberto fa esplodere la bufera. Finisce malissimo: “Farà i conti con la moglie" Cos’è successo nella puntata di ieri, mercoledì 9 aprile 2025: il concorrente delle Marche snobba il numero della moglie e perde tutto tra i fischi del web.

Dopo la sbornia di risate e ascolti (super) dell’ultima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile, ieri sera – mercoledì 9 aprile – Stefano De Martino è tornato in pianta stabile su Rai 1 alla guida di Affari Tuoi. Il pacchista scelto dalla sorte per giocare è stato Alberto, muratore di Cingoli (provincia di Macerata); al suo fianco la figlia Sara, studente di filosofia che per tutta la serata avrà un ruolo importante nelle scelte del padre. Ecco com’è andata la serata

Affari Tuoi, cosa è successo ieri (9 aprile): gioca Alberto

La partita di Alberto è della figlia è iniziata col vento in poppa e, dopo aver pescato pacchi blu o rossi poco pesanti, il Dottore ha subito provato (inutilmente) a chiudere la partita con una super offerta da 40mila euro. "Oggi è la mia 30esima puntata, lasciare il gioco dopo pochi minuti no. Vorrei godermelo ancora un po’", ha risposto il concorrente, che purtroppo nei tiri successivi ha perso l’appoggio della sorte ed ha pescato nel giro di pochi minuti i pacchi da 200mila e 100mila euro. Dopo aver rifiutato una proposta da 25mila euro e per ben 3 volte il cambio, Alberto è arrivato sul rettilineo finale della puntata con due rossi (da 300mila e 15mila euro) e quattro pacchi blu. Le cose si sono complicate quando ha perso i 15mila euro, ma il sogno dei 300mila euro è rimasto vivo. Il muratore marchigiano ha rifiutato l’ennesima proposta di cambio pacco avanzata dal Dottore e poi ha detto no a 33mila euro offerti dal dottore, dicendosi sicuro di avere i 300mila euro nel pacco. Quindi, la svolta (in negativo) della sua serata. Alberto ha scelto di aprire il pacco numero 9, un numero per lui speciale in cui si festeggia il compleanno della moglie, trovando i 300mila euro che hanno distrutto in un attimo i suoi sogni di gloria. Costretto quindi a virare alla Regione Fortunata, il concorrente ha indicato prima l’Umbria (per i 100 mila euro) e poi la Puglia (per 50mila euro), ma niente da fare. Papà e figlia sono così tornati a casa a mani vuote e col morale sotto i tacchi.

Le reazioni dei social

Durante e dopo la puntata di Affari Tuoi di ieri, 9 aprile 2025, fioccano le reazioni del popolo del web, che su X ha commentato in massa la partita sfortunata di Alberto. Sono in molti a criticare la strategia scelta dal concorrente: "Quasi tutte le sere sempre gli stessi sbagli non hanno capito che appena l’offerta è valida bisogna accettare perché al 99 per cento si rimane con un pugno di mosche in mano, certo si può anche vincere ma difficile", scrive un utente, a cui fa eco un altro: "Questo accade quando si vuole troppo!! Erano 33 mila euro e tu rifiuti? Vuol dire che i soldi li hai già in banca", oppure: "Evidentemente non hanno tutto questo bisogno dei soldi", "40mila euro non bastavano". A far imbufalire molti fan è stata soprattutto la scelta fatta da Alberto di non portare fino alla fine il pacco 9, un numero legato a sua moglie, che si è scoperto contenere 300mila euro: "Stai nominando tua moglie da inizio puntata e che ca**o prenditi il numero suo io boh", "Il 9 é il compleanno di mia moglie, oggi é 9 aprile, che pacco sceglie? il 9, ma se po esse così sce*i?", "Quando sarà a casa dovrà fare i conti con la moglie…. Come lasciare quella data", "Mi fanno ridere quando dicono o lasciano per ultimo un pacco importante e quando gli offre il cambio non vanno a prenderlo. Era il compleanno di tua moglie? Vai a prenderlo invece di lasciarlo penultimo".

