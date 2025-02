Affari Tuoi, Chiara Lucia sbaglia tutto e spreca una vincita mostruosa. La mamma s’arrabbia: "Te l’avevo detto" Nella puntata dell'8 febbraio 2025, la concorrente non si arrende ma, a causa di una strategia sbagliata, va alla Regione Fortunata e torna a casa senza niente

È Chiara Lucia a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera dell’8 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Lazio, un’educatrice musicale per bambini da 0 a 6 anni, ha pescato il pacco numero 14 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare in postazione dalla mamma Monica, che descrive la figlia come "un po’ testona ma brava". Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la trippa al sugo. Ecco cosa è successo nella puntata dell’8 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 8 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Chiara Lucia comincia con l’apertura del pacco da 75mila euro e prosegue con l’eliminazione di quelli da 100mila, 75 euro e 20 euro. Subito dopo chiama il pacco di Gaetano della Campania, al quale aveva fatto la promessa di cantargli in diretta Tu si ‘na cosa grande. Promessa mantenuta prima di aprire il suo pacco, contenente 100 euro. Dopo aver trovato i 200 euro, il Dottore offre 30mila euro, assegno rifiutato dalla concorrente senza dare spiegazioni. Poi vanno via i 30mila euro, i 300mila, prima vera batosta della serata, e 50mila euro, pacco scelto da Monica. "Mia madre è vestita di rosso e quindi attira i pacchi rossi" ironizza Chiara Lucia. Da 30mila l’offerta del Dottore si abbassa a 15mila, rifiutati dalla concorrente che poi elimina i 50 euro, i 20mila (nel pacco della new entry) e, dopo un po’ di meditazione zen, i 15mila euro. Chiara Lucia chiede al Dottore il cambio e, una volta concessole, lascia il 14 per il numero 17 del Piemonte: "Del motivo ne parlerò più avanti."

La concorrente chiama il numero da lei pescato a inizio partita e scopre di aver perso i 200mila euro. "Mi sono data il pugno da sola…" commenta Chiara Lucia, con la madre che le ricorda: "Te l’avevo detto". L’offerta ora scende a 2mila euro, ma la concorrente non si arrende e fa tritare l’assegno dalla mamma. Poi vanno via i 5mila euro, il pacco da 0 euro e quello da 1 euro, e i 5 euro. Ora sul tabellone restano la trippa al sugo, 500 euro e 10mila euro. Quando escono di scena i 10mila euro, non rimane che andare alla Regione Fortunata, ma solo dopo aver scoperto che nel suo pacco c’è la trippa al sugo: aveva scambiato i 200mila euro con la specialità del giorno. Chiara Lucia punta sulla Sardegna (ha incontrato qui il fidanzato Alfredo) – la madre voleva ‘chiamare’ la Sicilia – per portare a casa i 100mila euro, ma la risposta è sbagliata. Infine, le due donne optano per il Lazio (d’istinto la mamma aveva detto il Piemonte) e scoprono che la Regione Fortunata è l’Umbria.

Le polemiche sui social

Durante e dopo la puntata dell’8 febbraio di Affari Tuoi, non mancano le polemiche sui social per il cambio, la scelta della propria regione alla Regione Fortunata e la durata del gioco: "Prima regola: mai scegliere la propria regione", "Chi cambia se la cerca, c’è poco da fare", "Ragazzi ormai è risaputo che i più carini e simpatici hanno la maledizione", "È durata meno del previsto stasera, allora mandiamo prima festival tutto l’anno", "Stefano più scaz*ato di noi", "A detta di alcuni presenti tra il pubblico, alla fine la madre uscendo pare abbia detto ancora alla figlia ‘te lo avevo detto!‘", "De Martino chiude alle 21:32. De Filippi apre alle 21:33. Sembra quasi fatto apposta", "Che schifezza di puntata".

