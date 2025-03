Affari tuoi, Francesca (incinta) lascia a bocca aperta De Martino. Poi la rivolta social contro il Dottore: "È un malvagio" Nella puntata di ieri, 5 marzo, la concorrente emiliana annuncia di essere incinta e si salva sul gong nonostante la perfida mossa del Dottore

Ad Affari Tuoi gioca Francesca, la concorrente dell’Emilia Romagna. Con lei c’è la sorella Ilaria ed insieme hanno vissuto una serata di alti e bassi, chiusa con una discreta vincita e qualche polemica lanciata dai social all’indirizzo del Dottore, reo di aver provato a fregare la concorrente che, tra l’altro, durante la serata ha annunciato di essere incinta. Ecco cosa è successo.

Affari tuoi, cosa successo ieri: puntata 5 marzo 2025

Francesca, giovane impiegata di Parma, ha iniziato la sua partita col piglio giusto, aprendo i pacchi da 20 euro, poi lo gnocco fritto (il pacco "speciale" dedicato alla Regione in gioco), 200 euro, 0 euro, 100 euro e 75mila euro. Sembrava l’inizio di una partita fortunata, invece la dea bendata di punto in bianco ha voltato le spalle all’ex pacchista, che ha pescato il pacco da 300mila e altri premi importanti. Dopo aver svelato di essere in dolce attesa sorprendendo De Martino ("Non potevo dirlo. Ero un po’ sempre stanca, malaticcia"), Francesca ha scelto di cambiare pacco, lasciando il 16 per il 17, ma subito dopo ha perso anche i 200mila e i 100mila euro. Il finale è stato abbastanza complicato. Francesca è rimasta con tre pacchi blu e un rosso (da 20mila euro) e il dottore ha messo sul piatto appena 4mila euro, cifra rifiutata dalla coppa di sorelle. Eliminati due blu, la concorrente nello showdown finale si è trovata quindi con 10 euro e 20mila euro. Il Dottore, con un pizzico di perfidia, ha proposto il cambio pacco. "Il 17 mi è stato suggerito da una persona a me cara prima di venire qua. Mi sono sentita di chiamarlo", ha detto la giovane prima di rifiutare l’offerta. Scelta giusta, perché nel suo pacco c’era proprio i 20mila euro.

Le reazioni del web

Sui social la partita di Francesca è stata seguita con particolare trasporto, probabilmente anche a cause dell’annuncio di gravidanza fatto dalla concorrente che ha spiazzato tutti, in primis Stefano De Martino. Proprio per questo, molti utenti di ‘X’ se la sono presa col Dottore quando a fine puntata ha proposto il cambio alla ragazza, provando a soffiarle i 20mila euro che aveva nel pacco. C’è chi ha scritto: "Cmq il bast*rdo del doc gli aveva offerto il cambio…", oppure: "Questa è un’infamata", e ancora: "Vabbè ma il dottore é un malvagio cmq", "Che bastardo quando offre il cambio alla fine". Qualcuno ha difeso la mossa di Pasquale Romano, provando a vederci uno scopo positivo: Io penso che col cambio la volesse aiutare…#affarituoi". Una ipotesi respinta con decisione da un utente, che ha risposto: "Invece no fetente fino all’ultimo".

