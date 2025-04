Affari Tuoi, Noemi (in lacrime) finisce alla Regione Fortunata e il fidanzato la consola. Sui social è polemica: "Autosabotata" Nella puntata del 28 aprile, la partita di Noemi inizia abbastanza male e finisce con 0 euro per le sei porte e lacrime alla Regione Fortunata: cosa è successo

È Noemi a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 28 aprile 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Basilicata, un’addetta al controllo qualità, pesca il pacco numero 3 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fidanzato Armando. I due stanno insieme da sei anni e ora devono sistemare la casa nuova: "Ci sono i pavimenti… La camera da letto è pronta. Abbiamo la cucina, il tavolo ancora no. Non abbiamo le porte... È una casa vuota", e De Martino commenta: "Ma piena d’amore".

Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il pezzente. Pronta la battuta del conduttore al termine ‘pezzente’: "No, Lupo è qua già da un po’", e Thanat risponde: "No, questo è un altro". Ecco cosa è successo durante la puntata del 28 aprile 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 28 aprile 2025: cosa è successo

La partita di Noemi e Armando inizia col piede giusto, perché col primo tiro eliminano 20 euro. Poi la coppia trova 20mila euro e 75mila euro (nel pacco della new entry), ma le batoste non finiscono qui: subito dopo escono 200mila euro e 30mila euro. Una volta persi anche 500 euro, chiama il Dottore e offre 22mila euro per cominciare. "Mia madre mi ha sempre detto: ‘Alla prima offerta accetterei e me ne andrei’. Ma io sono una guerriera, quindi rifiuto e vado avanti" dice la concorrente prima di far tritare l’assegno al fidanzato. Subito dopo escono dal tabellone 50 euro, 100 euro e 200 euro. Poi la nuova telefonata del Dottore, che questa volta propone il cambio: "Proviamo questi tre tiri e vediamo come va. Rifiuto" commenta Noemi.

All’interno dei pacchi successivi trovano il cane Gennarino, la mascotte di Affari Tuoi, 5mila euro e 1 euro. A questo punto non manca l’intervento di PaSqualo che offre 31mila euro: "Ho detto che sono una combattente e voglio continuare a combattere, quindi tritiamo" risponde la concorrente mentre Armando distrugge l’assegno. Poi chiamano l’Umbria, il numero 15, che rappresenta la data di nascita della piccola sorella Carol e contiene solo 10 euro. Il Dottore propone il cambio, ma Noemi ammette di aver paura di cambiare e aprire il pacco pescato a inizio partita perché coprire di aver perso una cifra importante. Per questo la coppia, di comune accordo, decide di rifiutare il cambio.

Subito dopo aprono il pacco del compleanno di Noemi, l’8, dove ci sono 15mila euro, e poi il 7 dell’Abruzzo, contenente i tanto desiderati 300mila euro. Il Dottore torna alla prima offerta di 22mila euro: "Ho tanta paura ma sono tanto determinata. Tutto quello che ho avuto fino ad oggi è solo grazie a me e sono tanto orgogliosa di dirlo. Non mi abbatto facilmente, quindi rifiuto e vado avanti" confessa Noemi, mentre il fidanzato, commosso, aggiunge: "Questa esperienza se l’è meritata. Non si è mai resa davanti a nulla e sono tanto fiero della donna che è diventata. Mi sento fortunato ad avere una donna così al mio fianco".

Una volta usciti i 50mila euro ("La partita si fa in salita" dichiara il conduttore), il Dottore torna all’attacco e per un tiro propone il cambio. "Ti vorrà aiutare? Vogliamo credere nella bontà del Dottore?" chiede De Martino. Noemi accetta il cambio e lascia il numero 3 per prendere il pacco 13 per poi scoprire che nel pacco pescato inizialmente c’era il pezzente: "Io penso che il Dottore, in fondo, sia buono. E sotto sotto lo è davvero!" dichiara De Martino mentre viene aperto il 3. L’ultimo tiro prima del gran finale vale 25mila euro: "Ci sta, sono rimasta con i due numeri che mi stanno più a cuore, in particolare uno… A me l’istinto dice di rifiutare", ed è proprio quello che decidono di fare subito dopo. L’assegno però rimane incastrato nel trita documenti e quindi De Martino decide di "fare alla vecchia maniera", appallottolando l’assegno per poi gettarlo a terra. In seguito, scopriamo che il numero 2 rappresenta il mese in cui lei e Armando si sono fidanzati e al suo interno trovano 100mila euro. Ora sul tabellone restano 0 euro e 10mila euro e Noemi, presa dallo sconforto, commenta: "Lo sapevamo…".

I due scelgono di andare alla Regione Fortunata, ma prima aprono il loro pacco, il 13, che contiene 0 euro (Noemi dice ‘0’ ancora prima di leggerlo dentro il pacco). Armando, per tirarle un po’ su il morale, dice dolcemente: "Ti amo, non ti preoccupare amore, andremo avanti da soli come abbiamo sempre fatto. Siamo fortunati in amore". Subito dopo, per 100mila euro, Noemi, con gli occhi lucidi e poche speranze ("Ormai è andata" afferma), punta sulla Valle d’Aosta, dove abita la madre di Armando, ma è quella sbagliata. Secondo Lupo, le regioni esatte potrebbero essere o l’Umbria o la Puglia, mentre Thanat dice "il Molise". La seconda scelta della coppia è la Puglia, luogo in cui i due si sono conosciuti, ma i 50mila euro restano nelle mani della Rai perché la Regione Fortunata è la Sardegna. "Niente da fare, mi dispiace…" commenta Stefano De Martino prima di abbracciare Noemi, visibilmente triste per l’esito negativo della partita.

Le polemiche sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 28 aprile 2025, non mancano le polemiche sui social: "Ora torneranno a casa e non possono neppure sbattere la testa contro le porte per aver rifiutato 25k", "Io sad per loro ma la maschera della finta guerriera anche meno. Ti servivano i soldi!? 31k li prendevi al volo", "Eh, a far la guerriera convinta a volte si perde la battaglia.. spiace", "Esito giusto, il dottore li aveva aiutati e loro hanno voluto troppo", "Lei che piange perché deve mettere 6 porte in casa. Fai prima a comprarle da Mondo Convenienza e via, non serve Affari Tuoi per questo", "Comunque ti sei autosabotata", "Pessima partita, giocata con i piedi e con troppa troppa superficialità", "Prima dice ‘non fa niente’ e poi scoppia a piangere", "La puntata di stasera dei pacchi mi conferma ancora una volta che chi troppo vuole nulla stringe…".

