Affari Tuoi, Sara 'punge' il fratello (“Puoi andare”) e vince tra i fischi del web: “Che pesantezza” Nella puntata di ieri sera, 10 maggio, la concorrente delle Marche ha incassato 30mila euro al termine di una partita molto complicata: ecco cosa è successo.

Due fratelli marchigiani sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi in onda ieri, sabato 10 maggio. La concorrente estratta a sorte per giocare con De Martino e contro il Dottore è Sara, una giovane controller industriale di Ancona, scortata in studio dal fratello Lorenzo che vive in Inghilterra da 10 anni. Quest’ultimo ha provato a essere d’aiuto durante tutto l’arco della serata, ma alcune sue scelte poco fortunate gli hanno fruttato un paio di frecciate da parte della sorella che, nonostante qualche indecisione di troppo, è riuscita a salvare sul gong una partita che si era messa molto male. Ecco cosa è successo.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata di ieri (10 maggio 2025)

Sara inizia la sua partita pescando il pacco numero 10 ma per lei le cose vanno subito male, perché sin dalle prime chiamate fioccano i pacchi rossi. La concorrente perde in apertura i 300mila e i 75mila euro, poi chiede di scegliere al fratello che pesca i 200mila euro. "Te l’avevo detto di non chiamarlo", dice un po’ piccata la concorrente, che poi ironizza: "Quando hai il volo? Riparti subito?". Interviene il Dottore, che ci mette il carico: "Da Ciampino sta per partire un volo per Birmingham (la città dove vive Lorenzo, ndr)", e Sara aggiunge: "E’ il tuo, puoi andare, senza bagaglio. Subito, via!".

Il Dottore propone quindi un cambio pacco (rifiutato), ma nonostante De Martino le provi tutte per risollevare l’umore dei fratelli la situazione non migliora. A 9 pacchi dalla fine, esce dal tabellone anche il premio da 100mila e la partita peggiora drasticamente. Ora si gioca con 3 pacchi rossi relativamente ‘bassi’ da 50mila, 30mila e 10mila e cinque blu. Il Dottore offre ancora il cambio, stavolta accettato: Sara sceglie il 10 e lascia il 17. Poi apre il suo ex pacco (che contiene 10mila euro), ma poco dopo saltano fuori i 50mila. De Martino le prova tutte e invoca il mantra: "Ora tu mi trovi il pacco blu" e funziona, perché escono gli stroncatelli. Sara quindi chiede un consiglio a Lorenzo, che propone: "Andiamo da Angelo (il pacchista col numero 8)". "Ma perché questo otto?", chiede la sorella. "E allora non me lo chiedere", sbotta il fratello.

Con tre pacchi ancora in gioco (30mila, 200 e 10 euro), il Dottore decide quindi di giocarsi la mossa seguente a carte. Il fratello di Sara pesca il cambio e i due scelgono di rifiutare la proposta, eliminando poi il premio da 10 euro. Si arriva dunque al gran finale con due pacchi: 30mila euro e 200 euro. Il Dottore chiama e sorprende tutti: "L’ultima mossa la decidi tu: cambio o offerta?", fa riferire alla concorrente. De Martino mostra a Sara il riepilogo della serata: 4 proposte di cambio e una solo offerta da 17mila euro. Quindi suggerisce: "Valuta attentamente questa cosa. Il Dottore ti ha messo in condizione di scegliere". La concorrente marchigiana ragiona a voce alta: "Il 6 è il compleanno della mamma, il 10 è il tuo (rivolgendosi al fratello, ndr) che non mi hai portato troppa fortuna. Ti potevi impegnare un po’ di più. Tu che dici?". "Ascolterei l’offerta: quella la possiamo rifiutare, il cambio no", risponde Lorenzo. A quel punto Sara si lascia prendere dall’indecisione e prima annuncia: "Rifiutiamo il cambio", poi si corregge e domanda al fratello: "Che facciamo? Ci teniamo il 10? O vuoi cambiare? Non lo so che vogliamo fare?". "Sara cambia dai. Devi decidere, una delle due", osserva Lorenzo un po’ imbarazzato dai tentennamenti della sorella. Dopo secondi infiniti di tira-e-molla e ripensamenti, Sara accetta il cambio e sostituisce il 10 con il 6. La mossa (sofferta) si rivela azzeccata, perché nel pacco scelto in extremis ci sono 30mila euro.

Le reazioni dei social

Sara, dunque, è riuscita a raddrizzare in extremis una partita che a causa della sfortuna sembrava indirizzata verso un epilogo nefasto. Sui social, però, la concorrente di Ancona nonostante la vincita ha rimediato qualche critica dovuta al modo in cui ha condotto la sua partita e, soprattutto, per le frecciatine ironiche rivolte in paio di occasioni al fratello. "Quei 30.000 euro dovrebbe darli tutti al fratello. Lui se li merita", ironizza un utente. "Mamma mia che indecisa! Chiede e poi critica. Che pazienza ha il fratello", aggiunge qualcuno. E ancora: "Qualcuno la faccia scegliere, che pesantezza".

Sono in molti, inoltre, ad aver notato la strategia del Dottore, che ha proposto in diverse occasioni il cambio pacco dando così la possibilità alla concorrente di chiudere la puntata con una discreta vincita. C’è chi scrive: "Lo sapevooooooo l’ha voluta aiutare", oppure: "Partita generosa oggi da parte del dottore", e infine: "Sono contenta per lei… Stasera il dottore è stato buono con i cambi".

