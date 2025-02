Affari Tuoi, Giorgio perde 100mila euro e De Martino diventa Cupido: l'annuncio e il gesto inatteso. Poi le polemiche Nella puntata del 23 febbraio, Giorgio finisce con il Dottore che gli offre la possibilità di cambiare il pacco per aiutarlo e De Martino che lo aiuta più volte

È Giorgio a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera del 23 febbraio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Marche, che ha un’azienda agricola, ha pescato il pacco numero 2 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) facendosi affiancare dal padre Silvano, un ragioniere. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: le olive ascolane. Ecco cosa è successo nella puntata del 23 febbraio di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 23 febbraio 2025: cosa è successo

La partita di Giorgio comincia abbastanza male: con i primi sei tiri, padre e figlio eliminano sì i 15mila euro, 0 euro, 5mila e 75 euro, ma anche i 50mila euro e i 200mila euro: "Ci può stare" commenta il concorrente, nonostante la batosta finale. Quando arriva la prima chiamata di Pasquale Romano e gli chiede del suo passato, Giorgio svela: "Sono stato adottato, ero molto piccolo, avevo 10/11 mesi, neanche un anno. Sono arrivato dall’Ucraina e questa è diventata la mia famiglia a tutti gli effetti". Il Dottore propone il cambio, ma Giorgio spiega il significato dietro al suo pacco: "Il numero 2 ha una storia: un anno fa è venuto a mancare mio nonno, nato il 2 luglio. Il 2 luglio del 2008 è venuto a mancare l’altro nonno. È un numero sempre legato a giornate tristi". Alla fine, il concorrente, nonostante un po’ di indecisione, decide di rifiutare il cambio. Subito dopo Giorgio e Silvano perdono i 30mila euro e De Martino invoca il mantra "Ora tu mi trovi un pacco blu". Questa volta funziona: nel pacco ci sono 100 euro. Poi se ne vanno anche i 50 euro e il Dottore chiede al ragioniere di fare un’offerta per chiudere la partita qui, ma non ricevendo alcuna risposta (è il figlio a dire "Il massimo"), PaSqualo ci scherza su: "Un ragioniere che potrebbe far fallire un’azienda!".

L’offerta è nettamente inferiore (25mila euro) e infatti Giorgio fa tritare subito l’assegno al padre. Una volta eliminati i 500 euro e i 75mila euro, con De Martino che dice "hai un’attrazione per i pacchi rossi, resistiamo", arriva la chiamata del Dottore che offre solo il cambio. È in questo momento che Silvano racconta che in Ucraina, dove lui e la ex moglie sono rimasti 20 giorni prima di tornare in Italia col figlio, quando ha preso in braccio Giorgio per la prima volta, ha provato un’emozione incredibile: "Quando siamo tornati a casa con lui è stato bello, quando lo vidi e lo presi tra le mani, la sensazione fu unica. Io e la mia ex moglie non abbiamo avuto figli, e abbiamo trovato il sole". I due rifiutano il cambio e subito dopo perdono i 300mila euro e per il concorrente è una botta incredibile. "L’unica cosa che mi rincuora è che non erano nel 10 che volevi prendere e non hai preso" commenta De Martino vedendolo abbastanza deluso. Poi vanno via i 200 euro e il Dottore fa un’offerta di 10mila euro, ma Giorgio trita l’ennesimo assegno senza alcuna esitazione.

Finalmente un paio di tiri fortunati: nel 17 della Basilicata trovano le olive ascolane, mentre nel pacco della new entry ci sono 10 euro, e anche questa sera viene sfatato il mito! Dopodiché, il Dottore propone il cambio e il concorrente afferma: "Ogni volta che ho rifiutato il cambio mi sono arrivate bastonate", ma il padre gli consiglia di non prendere il 10 perché PaSqualo ormai sa che il figlio potrebbe cambiare il 2 con il 10. Giorgio però confida nella bontà del Dottore e lascia il proprio pacco per prendere proprio il 10. Poi elimina dal tabellone 1 euro e la nuova offerta è di 20mila euro, soldi che rifiuta: "È dura, Stefano! Da casa è un conto, da lì è un altro (dalla parte dei pacchista, ndr), ma da qui è proprio da svenimento. Rifiuto". Nel pacco successivo ci sono 20mila euro e Giorgio va in panico, perché ora sul tabellone restano i 20 euro e i 100mila euro: "O quel 2 era profetico o hai fatto il cambio perfetto!" dice Stefano De Martino. Poi Giorgio chiede 70mila euro al Dottore, che però gli offre la metà, ovvero 35mila euro. Il concorrente ha un momento di ‘smarrimento’ e afferma: "Ma la metà non è 50mila? Ah giusto, scusate, anche l’insegnante di matematica aveva perso la speranza con me".

Il concorrente fa il suo ragionamento e dice: "Ne ho visti molti andare via senza niente. Ho tanti progetti, ho 26 anni e sono single perché lavoro sempre e non ho tempo". De Martino, dopo aver appreso quest’ultima notizia, ne approfitta per aiutarlo a trovare l’amore permettendogli di fare un annuncio in diretta, chiedendogli anche di posizionarsi al suo fianco. Prima però Giorgio parla del suo lavoro: "Tutti fanno festa e tu lavori, la Vigilia di Natale il pranzo è durato 10 minuti. Io però lavoro con passione. Un altro mi direbbe ‘Ma tu sei scemo’. Non parliamo poi degli orari estivi…" Poi arriva l’annuncio: "Sono single, se volete…Sono un ragazzo perbene, lavoro". Alla fine, Giorgio accetta l’assegno da 35mila euro e quando sente il conduttore dire "I 100mila euro li ha presi o li ha lasciati?", fa un gesto inatteso e mai accaduto prima, ovvero lo anticipa dicendo "Fra una manciata di secondi lo scopriremo!", ‘rubando’ per qualche secondo il ruolo al conduttore ufficiale. "Bravo!" risponde De Martino prima di lanciare la pubblicità per poi dire "Io per una volta credo nella bontà del Dottore". A questo punto Giorgio scopre che nel suo pacco ci sono 100mila euro: "Il diavolo non è così cattivo come lo si dipinge!" conclude il conduttore.

Le polemiche sui social

Come ogni sera, sui social non mancano le polemiche dopo la puntata di Affari Tuoi di domenica 23 febbraio 2025: "Il dottore che per una volta voleva fare il buono…non lo hanno capito…", "Ecco, lo sapevo… avevo ragione io… aveva 100.000 euro… purtroppo nessuno è stato capace di farglielo capire…", "Il primo a non farglielo capire è stato il padre", "Il Dottore davvero è impossibile capirlo. Che finale", "Che distacco però tra lui e il papà. Il gelo proprio", "Non doveva accettarli".

Poi alcuni utenti su X (ex Twitter) si soffermano su altri dettagli: "Comunque Stefano glielo aveva detto in tutte le lingue del mondo di non accettare l’offerta, lui suggerisce", "Niente 100000 euro, ma forse una fidanzata da domani?", "Anche il dottore si è commosso", "Ma come? Glieli ha fatti prendeeeeeee", "Giorgio ti amo, se vuoi ti prendo io", "Giorgio che ruba "tra una manciata di secondi" a Stefano", "No vabbè, questo aveva beccato i 100k su 3 pacchi blu e 2 rossi", "Stefano si è superato.. nell’aiutare Giorgio a trovare l’amore".

