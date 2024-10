Affari Tuoi, De Martino commosso per la vincita di Alessia e Francesco: il sogno (ora realizzabile) e la festa sui social Nella puntata del 22 ottobre la concorrente, accompagnata dal fidanzato (ma a decidere è lei), trionfa e il Dottore resta fregato: cosa è successo

Nella nuova puntata di Affari Tuoi, condotta da Stefano De Martino su Rai 1 martedì 22 ottobre 2024, a sfidare il tanto temuto Dottore è Alessia, concorrente della Sicilia, da Trapani, che lavora come assistente Asacom (collabora con insegnanti di sostegno e maestre supportando i ragazzi con disabilità sensoriale e sta studiando per diventare a sua volta maestra di sostegno) e gioca con il pacco numero 3, affiancata in studio dal fidanzato Francesco: "Stiamo insieme da 3 anni e ci siamo conosciuti grazie alla compagnia di amici", spiega l’uomo. Vediamo insieme cosa è successo durante la puntata del 22 ottobre ad Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 22 ottobre 2024: cosa è successo

La partita di Alessia inizia abbastanza bene, nonostante perdano i 300mila euro e i 20mila. Quando manca l’ultimo pacco da aprire prima della chiamata di Pasquale Romano, a scegliere è Francesco, ma lei non sembra molto d’accordo sul numero, nonostante dica che la decisione è condivisa, e Stefano commenta: "Diciamo che il pacco è stato scelto più da lui che da Alessia". Poi, sbirciando nel pacco in questione, il conduttore dichiara: "A volte ha ragione uno, altre volte l’altro". "Solitamente ho ragione io", sottolinea la concorrente, e De Martino ribatte: "Questa volta no" (infatti lì trovano i 5 euro). La prima offerta del Dottore, che racconta un pezzo di storia dei Fenici al telefono – il conduttore ironizza: "Senta Alberto Angela, mi può passare il Dottore?" – è di 30mila euro. "È una bellissima offerta ma abbiamo appena iniziato e io voglio giocare. Quindi rifiutiamo e andiamo avanti", dichiara la concorrente. Il pacco successivo spetta a Francesco, e Alessia scherza: "Vediamo se lo devo lasciare", ma nel numero scelto, per fortuna dell’uomo, c’è una cifra bassa.

Dopo aver perso i 50mila euro, il Dottore offre il cambio e non ascolta il marito: decide di scambiare il 3 col numero 9, nonostante il fidanzato le consigli di tenere il suo. Nel pacco seguente trovano i 30mila euro, poi perdono anche "Vorrei andare in Trentino, però tocca a Francesco…", ma quest’ultimo cede il turno ad Alessia, con De Martino che esclama: "È un uomo che conosce i propri limiti. Dice: ‘Io posso arrivare fin qui, non me la sento‘". Una volta trovati i 500 euro nel pacco della new entry, sfatando così un mito, il Dottore gli offre 37mila euro, rifiutati dalla coppia questa volta di comune accordo. La partita cambia quando aprono i 100mila euro e la nuova offerta di Pasquale Romano è il cambio, ma i due rifiutano.

La coppia decide di aprire il numero 3, il pacco lasciato in precedenza, e trovano 100 euro: ora sul tabellone restano 0 euro e ben 5 pacchi rossi, ma col tiro successivo diventano "Soldi sicuri!". Il Dottore offre nuovamente 37mila euro, ma non bastano: "Abbiamo in progetto di acquistare una nuova casa, poi ci sono le spese universitarie. Ora siamo in una casa in affitto, ma vorremmo averne una tutta nostra e con questi soldi non possiamo farlo… Quindi rifiutiamo e andiamo avanti", spiega Alessia. Dopo un tiro fortunato che vale 10mila euro, la coppia trova i 200mila euro, però la concorrente ci tiene a precisare che, pur avendo dato a Francesco la responsabilità di scegliere (opta per il numero 10) – nemmeno voleva farlo – lei avrebbe aperto lo stesso suo pacco.

L’ultimo tiro vale 25mila euro, ma la coppia non accetta l’offerta e Alessia è in lacrime mentre svela che è stata una bellissima esperienza: "Non volevo piangere ma sono sempre emotiva. Ringrazio la redazione, te che sei umile e metti le persone a proprio agio, la mia famiglia e la piccola di casa che si chiama Mia, la nipotina. Il 9 è il suo numero, è nata a settembre, ed è quello di mio nonno, mancato da poco. Quindi come va va, ringrazio il Dottore ma vado avanti". Dopo aver tritato l’assegno, la coppia elimina i 15mila, restando con i 5mila e i 75mila ancora in gioco. Entrambi pensano di avere nel proprio pacco i 75mila e il Dottore offre 30mila euro, la cifra iniziale. "30mila non ci consentono di fare quel piccolo pacco, con 75mila già puoi fare un passetto in più. Credo nei 75mila", dice Francesco, e Alessia decide di rifiutare l’offerta. Nel proprio pacco trovano i 75mila euro e De Martino, entusiasta, tra un abbraccio e l’altro e gli occhi luci, esclama: "Ci hanno creduto fino alla fine e hanno avuto ragione! Siete stati molto coraggiosi e ciò è stato premiato".

È festa sui social

Diversamente dal solito, sui social media è festa totale (con qualche nota polemica): "Altri 75k nella nostra Sicilia", "Mi sono sbagliato, hanno avuto tanto coraggio. Complimenti", "Mi fa piacere che abbiano vinto i 75.000…alla faccia di chi stasera ha scritto cose ignobili verso questi 2 ragazzi…", "La fortuna aiuta gli audaci! E la Rai paga…", "Evvai, siii, sono contenta per loro!!", "Mi ripeto ma aggiungo. Stefano abbraccia sempre e il più delle volte è lui che fa il primo passo". E ancora: "E anche oggi Pasqualo vince domani contro Stefano", "Occhi lucidi per De Martino", "Bravissimi ragazzi, il vostro coraggio è stato premiato".

