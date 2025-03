Affari Tuoi, Giuseppe ed Eleonora vincono una ghiotta somma (grazie al Daruma rotto) e De Martino celebra il 'matrimonio' Nella puntata del 22 marzo, Giuseppe ed Eleonora vanno alla Regione Fortunata e, dopo il gesto di De Martino, vincono una somma da capogiro: cosa è successo

È Giuseppe a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 22 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Puglia, un insegnante di fisica e istruttore cinofilo di professione, ha pescato il pacco numero 20 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla compagna Eleonora. "È venuta da me perché il suo cucciolo aveva problemi comportamentali e io poi mi sono concentrato più su altro…" racconta Giuseppe, il quale però non ricorda da quanto tempo sta insieme alla compagna e per questo De Martino, ironico, gli consiglia di allontanarsi da lei. Eleonora, sorridendo, dice: "Stiamo insieme da 4 anni, a luglio ci sposiamo". "Prima di iniziare, ho bisogno di un pennarello, bisogna attivare il Daruma. Quando si esprime un desiderio, si deve colorare una pupilla, quando si esaudisce va disegnata anche l’altra" spiega il concorrente mentre disegna col pennarello un occhio sull’amuleto giapponese. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: Riso patate e cozze. Ecco cosa è successo nella puntata del 22 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 22 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Giuseppe ed Eleonora parte abbastanza bene perché, con i primi cinque tiri, eliminano i 100 euro, i 10mila euro, 75 euro, 20mila euro e 200 euro, ma subito dopo arriva la prima batosta: trovano i 300mila euro nel pacco della pacchista fotografa. "Vabbè, giriamo al contrario l’amuleto" ironizza Eleonora. Il Dottore offre 30mila euro, subito rifiutati dalla coppia. Poi vanno via i 200mila euro e Giuseppe, incredulo, dice: "Ca**o!" "Siamo tutti d’accordo che se escono i 100mila l’amuleto passa nelle mie mani?" scherza De Martino. Nemmeno a farlo apposta, dopo eliminano proprio i 100mila euro e il conduttore lancia l’amuleto: "Non voglio più vedere un Daruma in questo studio!" Prima di fare l’ultimo tiro della tripletta, quest’ultimo chiede: "Vuoi recuperare l’amuleto?", e il concorrente risponde di no. Allora De Martino dice "Se esce lo 0, vado a riprenderlo", ma Giuseppe commenta: "Se esce lo 0 lo lasciamo lì, si vede che funziona in remoto!" Poi se ne va un altro pacco blu (che non è lo 0 però) e subito dopo arriva la chiamata del Dottore, al quale il conduttore chiede: "L’ho colpita?", e PaSqualo, tramite la voce del presentatore, risponde: "Mi è arrivato il Daruma in fronte".

Una volta rifiutata l’offerta del Dottore di 15mila euro, la coppia trova i 5 euro e De Martino esclama: "Siamo d’accordo che da quando il Daruma non c’è più le cose vanno meglio?" Tutti rispondono di sì, anche visto che col tiro successivo escono i 5mila euro. Ora il Dottore se la gioca a carte per "scuotere la partita" e Giuseppe pesca l’offerta, che è di 15mila euro, assegno tritato nell’immediato dai promessi sposi. Il concorrente svela di aver chiesto nei giorni scorsi un parere alla nipote Ginevra, che però era sempre indecisa tra i numeri 2 e 3, e alla fine Giuseppe decide di puntare sul 3, all’interno di cui trova Riso patate e cozze. Poi chiamano il numero della seconda nipotina, Federica, innamorata di De Martino a soli 7 anni. Nel 13 dell’Umbria c’è 1 euro e il conduttore dà un consiglio a tutti i pacchisti: "Vi dovete portare le nipotine appresso!" Giuseppe, visto l’andamento positivo della partita grazie alle due bimbe, punta sul secondo numero scelto da Ginevra, ovvero il 2, dove ci sono i 30mila euro. A questo punto il Dottore offre il cambio e i due accettano: Eleonora lascia sul tavolo il pacco 20 per prendere il numero 19, in quanto è "la data in cui ci sposiamo, ed è la scelta migliore che ho fatto finora nella mia vita".

Poi la coppia decide di aprire il pacco pescato a inizio puntata, ma scoprono di aver fatto un passo falso perché perdono definitivamente i 75mila euro. A questo punto il Dottore se la gioca nuovamente a carte e Giuseppe pesca ancora l’offerta. Questa volta PaSqualo offre solo 10mila euro e il concorrente, nonostante la titubanza della compagna, decide di tritare l’assegno. Sul tabellone restano 0 euro, 20 euro, 15mila euro e 50mila euro e Giuseppe apre il 9, numero che considera ambiguo, ed elimina pure i 50mila euro. Subito dopo la coppia punta sulla data di compleanno di Eleonora, l’1 delle pacchiste gemelle dell’Emilia-Romagna, e De Martino, dopo aver sbirciato al suo interno, chiede a un addetto ai lavori che ha recuperato il Daruma di consegnarglielo. Il conduttore lo prende e poggia l’amuleto per terra al centro dello studio e poi, dicendo "La speranza è l’ultima a morire", lo schiaccia con il piede rompendolo definitivamente. "Datemi scopa e paletta, forza" dice De Martino prima di raccogliere i pezzi dell’oggetto da terra.

Si va alla Regione Fortunata. Il conduttore ironizza: "Ora abbiamo anche attivato il Daruma!", mentre il concorrente ammette che, essendo un inguaribile ottimista, non aveva pensato di dover scegliere una regione. La coppia punta sulla Lombardia e De Martino, dopo aver sbirciato nella busta, recupera un pezzo del Daruma, facendo così credere alla coppia di aver indovinare la risposta al primo colpo, ma sarà vero? A questo punto chiama il Dottore a sorpresa che insinua il dubbio e il conduttore gli dice: "Guardi che io le faccio fare la fine del Daruma". Poi, quest’ultimo riporta le parole di PaSqualo: "Dicesi ‘scherzo del Daruma’ far credere che abbiano vinto 100mila euro al primo colpo, dopo aver fallito nella partita". Alla fine, Giuseppe ed Eleonora scoprono che la Regione Fortunata è davvero la Lombardia e gioiscono perché portano a casa ben 100mila euro. La puntata termina con Stefano De Martino che unisce in matrimonio i due protagonisti della serata dopo averli abbracciati: "Per i poteri a me conferiti dal Daruma, io vi dichiaro marito e moglie. Viva gli sposi!"

Le polemiche sui social

Come di consueto, sui social non mancano dubbi: "Chissà cosa ne pensa Striscia della busta non svelata della regione fortunata", "Pensavo la tirasse fuori da un momento all’altro, stavo aspettando, ma nulla. Sarà stata una svista dettata dall’euforia?", "Stefano che rompe l’amuleto e quelli che indovinano la regione fortunata al primo colpo", "Stasera DeMartino verrà forse denunciato per aver mancato di rispetto alla cultura Giapponese, ma cavoli, se questi sono i risultati prodotti, camminami addosso, Stefano!", "Serata strana… Non ha guardato dentro la busta, l’ha solo aperta e non ha fatto vedere alla fine la regione scritta dentro la busta…. Affari strani…", "Palesemente irregolare…", "Hanno fatto la partita più disastrosa di tutta la storia di Affari Tuoi, ma poi vincono al primo colpo alla Regione Fortuna. Il Daruma distrutto da Stefano ha funzionato!"

