Affari Tuoi, Michelle si affida al Daruma ma De Martino lo distrugge (di nuovo) e i social insorgono: "Si è vendicato" Nella puntata del 27 marzo, la partita di Michelle comincia malissimo e finisce peggio, nonostante il Daruma messo più volte in 'castigo': cosa è successo

È Michelle a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di giovedì 27 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Valle d’Aosta ha pescato il pacco numero 9 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme alla primogenita (ha 4 figli) Nicole. Quando quest’ultima raggiunge la madre, il conduttore dice alla concorrente: "Con questo primo piano, potresti fare l’attrice! Hai fatto qualcosa?" "Mi piacerebbe molto. Sì, ho fatto qualche comparsata" risponde lei. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore per portargli la specialità del giorno: la toma. Poi De Martino nota un particolare: "Attenzione, ho visto un amuleto, un Daruma… L’ultima volta ha fatto una brutta fine, ma siccome non sono prevenuto. L’altro lo abbiamo attivato in una maniera originale e hanno vinto 100mila euro. Diamo una possibilità anche a questo Daruma!" Ecco cosa è successo nella puntata del 27 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 27 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Michelle e Nicole comincia molto male perché, oltre ai 15mila euro, 5mila euro e 75 euro, trovano anche i 200mila euro, contenuti nel pacco 20 dell’Abruzzo. Quindi De Martino sposta il Daruma vicino al telefono rosso: "E’ in castigo" ironizza la concorrente. Con il tiro successivo eliminano anche i 300mila euro e il conduttore, incredulo, copre il Daruma con la cloche della specialità. Dopo l’apertura dei 5 euro (l’amuleto viene scoperto e posizionato nuovamente vicino al pacco 9), il Dottore propone solo il cambio. Michelle accetta dicendo "Ci sono molti numeri significativi, uno in particolare per Nicole e quindi lascerei a lei il cambio, è un numero ricorrente nella sua vita". La figlia lascia il numero 9 per prendere l’11 della Lombardia e poi insieme decidono di aprire il pacco pescato a inizio puntata dove ci sono i 500 euro.

Poi vanno via i 30mila euro, 0 euro (De Martino balla con il pacchista Stefano) e 200 euro. A questo punto il Dottore offre 20mila euro, ma Michelle vuole giocare ancora e per questo trita l’assegno. La concorrente chiama il 6 perché è un numero che le ha sempre portato fortuna e in effetti al suo interno trova 1 euro. Subito dopo madre e figlia perdono anche i 100mila euro e il conduttore commenta: "Mi prudono le mani". In seguito, Michelle mette nuovamente ‘in castigo’ il Daruma e, dopo un po’ di meditazione zen, elimina il pacco da 200 euro. Pasquale Romano propone il cambio: Michelle lo accetta ancora una volta per prendere il numero della new entry, il 10, perché è "una data di nascita importante nella mia famiglia".

Una volta eliminati i 50mila euro, la concorrente allontana da sé il Daruma e sottolinea: "Secondo me, deve stare là, fanne quello che vuoi". Poi il mantra "ora tu mi trovi il pacco blu" e svaniscono anche i 10mila euro, ma nel numero successivo c’è la Toma e gli animi si rallegrano. Ora sul tabellone restano i 20mila, 75mila, 20 euro, 50 euro e 100 euro. Arriva la telefonata del Dottore e un tiro adesso vale 15mila euro: "Giochiamo!" risponde di comune accordo con la figlia Nicole. Prima di decidere la prossima mossa, Michelle spiega: "Il 16 è la data del mio matrimonio, sembra brutto aprirlo… L’8 è il compleanno di Riccardo, fratello di Nicole, mentre non mi fido tanto del 7, anche se di motivi non ne ho". Nicole risponde: "Io d’istinto andrei subito verso il 7, lo sto guardando da un po’". Così le due donne puntano sul 7 e De Martino, dopo aver sbirciato nel pacco, prende il Daruma e, avvicinandosi al pacco in questione, sembra pronto a lanciare l’amuleto. Nel 7 ci sono i 75mila euro e il conduttore, una volta lanciato l’oggetto, urla: "Non mi portate più i Daruma!" Poi, quando arriva l’ennesima chiamata del Dottore, De Martino, scherzando, gli chiede: "Non è che li vende lei questi Daruma?" PaSqualo offre 4mila euro, subito tritati da Michelle.

A questo punto il conduttore, che ha dato un’occhiata all’interno del pacco successivo, chiede: "Siete affezionate a questo Daruma?" Con ironia, Michelle risponde: "Dopo oggi no…". Poi, con un pacco rosso sul tabellone, dopo aver messo il Daruma a terra, scoprono che nel 16 della Sardegna ci sono i 20mila euro e De Martino riattiva l’amuleto schiacciandolo prima di spazzarne via i pezzi dal pavimento un istante dopo. Si va alla Regione Fortuna: per 100mila euro, madre e figlia puntano sul Lazio, anche se entrambe inizialmente volevano chiamare il Veneto. La seconda opzione, quella che potrebbe condurle alla vincita dei 50mila euro, è la Toscana, ma la Regione Fortunata è il Molise. "Niente da fare… il Daruma oggi non è stato attivato in nessun modo, non c’è stato verso" commenta Stefano De Martino.

Affari Tuoi tra polemiche e ironia

Dopo la puntata del 27 marzo 2025 di Affari Tuoi, non mancano né polemiche né ironia: "Affari Tuoi conferma che il Molise esiste", "La regione fortunata non può essere una regione che non esiste quindi lei ha vinto. Seguitemi per altri consigli", "Hai giocato davvero male", "È imbarazzante vedere cotanta ignoranza e maleducazione nei confronti di un qualcosa di straniero. Il Daruma non è una macumba che fai sul momento che ti da ciò che vuoi, è un ricordo di un desiderio che esprimi e che poni da parte. Però vanno distrutti solo loro".

E ancora: "Il daruma si è vendicato", "Peccato! Non portate più il Daruma ad Affari tuoi!", "Hanno distrutto il Daruma per niente", "Ma il Molise non esiste", "Da dove è uscito il Molise?", "Troppi ragionamenti, per me la regione deve andare a istinto", "Sì ma non è che scelgono la regione fortunata in base alla vostra vita", "Escludendo tutte le regioni che avevano preso in considerazione, il dottore le sta aiutando", "La Lombardia è appena uscita. È successa già una volta la ripetizione, non può succedere ancora".

