Affari Tuoi, Cristina rovinata dal suo numero (disatteso): De Martino s'arrabbia e il Dottore provoca, "Disdico il matrimonio?" Nella puntata del 19 marzo 2025, la partita di Cristina comincia benissimo ma nel gran finale, a causa di un cambio 'mancato', perde tutto: cosa è successo

È Cristina a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di mercoledì 19 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. Il concorrente della regione Piemonte, viticoltrice di professione (lavora insieme al compagno Fabio con il quale ha un’azienda agricola), ha pescato il pacco numero 18 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme a Fabio: i due si sposeranno il prossimo luglio. Prima di iniziare la partita, come sempre, Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la bagna cauda. Ecco cosa è successo nella puntata del 19 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 19 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Cristina e Fabio comincia benissimo: con il primo tiro, eliminano la bagna cauda. Poi vanno via 20 euro, 100mila euro (nel Trentino-Alto Adige), 5 euro, 75 euro e 500 euro. Arriva il momento del Dottore e, prima di sentirgli offrire 36mila euro – quindi 1000 euro per ogni puntata da pacchista – il conduttore dice: "Sta calcolando. Oltre al matrimonio, hanno anche un mutuo da pagare". L’offerta viene rifiutata perché il "tabellone è ancora valido". Subito dopo De Martino fa notare una palla sul tavolo, portato da Fabio perché è il simbolo del loro primo incontro. "Mio fratello giocava insieme a lui a Pallapugno, uno sport, e così ci siamo conosciuti. È un bel portafortuna" spiega la concorrente. Una volta usciti i 20mila euro, 10mila euro e 0 euro, il Dottore propone il cambio, ma la coppia lo rifiuta subito senza alcuna esitazione. Poi eliminano i 200mila euro, contenuti nel pacco della Lombardia: "Non ci demoralizziamo" commenta De Martino prima di veder uscire di scena anche i 15mila euro e 50mila euro. La nuova offerta del Dottore è 30mila euro, ma Cristina vuole fare un altro tiro e, di comune accordo col compagno, fa tritare l’assegno.

In seguito, la coppia trova i 5mila euro e poi il Dottore offre il cambio, ma Cristina ammette: "Il cambio mi mette un po’ in crisi, ho un numero che mi chiama, ma aspetterei". Il compagno le dà manforte: "Credo in quello che fai, in quello che hai pescato, fai quello che senti". Cambio rifiutato. Cristina e Fabio eliminano 1 euro e PaSqualo torna a offrire la cifra di partenza, ovvero 36mila euro. La coppia concorda sul rifiutare i soldi essendoci sul tabellone ancora i 30mila, 75mila e 300mila euro rossi. Poi vanno via anche i 100 euro e il pubblico in studio applaude, oltre a gridare il nome della concorrente ripetutamente. Il Dottore fa un’offerta volta a "coprire le spese del matrimonio": l’assegno vale 40mila euro e Cristina ammette che la cifra è importante, ma "è anche vero che ci sono tre rossi e due blu". Fabio si dice d’accordo e i due passano al tiro successivo, perdendo anche il sogno di portare a casa i 300mila, trovati nel pacco della Toscana (per la seconda puntata consecutiva). I due promessi sposi credono talmente tanto nel pacco 18 da rifiutare l’ennesimo cambio, nonostante Cristina in un momento precedente avesse rivelato "il numero 13 mi chiama".

Poi escono i 30mila euro e alla concorrente resta "un’unica speranza" (come dice il conduttore), ovvero quella di avere nel pacco i 75mila euro. L’ultimo tiro prima del gran finale il Dottore se lo gioca a carte e Cristina pesca l’offerta, che è di 15mila euro. "Secondo me, meriti di continuare a giocare. Io confido nella tua scelta" dice Fabio, e la compagna risponde: "È pericoloso, ma rifiutiamo". Subito dopo Cristina decide di aprire il numero 13, il pacco con cui avrebbe fatto il cambio se non avesse scelto un’altra strada. "È il secondo giorno in cui non si crede nei numeri, o meglio lo si fa solo fino ad un certo punto… Tu dici: ‘Il 13 mi chiama’, e uno pensa: ‘Prima o poi lo chiamerà questo pacco, continua a nominarlo…’ e invece mi chiami il 13!" commenta confuso e abbastanza piccato De Martino dopo aver sbirciato nel pacco, che contiene 75mila euro. Tramite il conduttore, il Dottore, visto la piega negativa della partita, chiede: "Disdico il matrimonio?" Poi si passa alla Regione Fortunata. Cristina è indecisa tra Sicilia, terra d’origine della madre e dei nonni materni, e la Sardegna, dove Fabio le ha fatto la proposta di matrimonio. I due, per 100mila euro, decidono di puntare sulla Sardegna, ma è quella sbagliata. Allora la coppia opta per l’Umbria, nella speranza di portarsi a casa almeno 50mila euro, ma la Regione Fortunata è il Veneto. Quindi Cristina e Fabio tornano a casa a mani vuote. "I nostri novelli sposi dovranno far leva sul loro amore e le loro forze, ma sono sicuro che bastano e avanzano. Viva gli sposi!" commenta infine Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Come di consueto, dopo la puntata del 19 marzo di Affari Tuoi non mancano le polemiche sui social: "Comunque questi due hanno sbagliato tutto dall’inizio", "Ecco..eppure era pure una partita semplice..non hanno capito niente…e se ne vanno con le pive nel sacco…", "E niente, il matrimonio tocca pagarlo con i soldi che hanno in banca", "Il trucco è accettare la prima offerta e il dottore lo prende laggiù", "E hanno buttato 40mila", "Il dottore li voleva pure aiutare…ma figurati se lo capiscono…fa niente…il matrimonio se lo pagheranno da soli…", "Ma perché non ci ragionano un po’ su prima?" Infine, un utente su X (ex twitter) nota: "Ma Stefano sbaglio o non abbraccia più i concorrenti e parenti a fine trasmissione?"

