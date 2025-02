Stefano De Martino 'riaccende' Affari Tuoi, ma dopo Sanremo non sorride: perché Il grande successo del Festival di Conti allontana le possibilità del giovane conduttore di approdare all’Ariston (almeno per ora): scopriamo di più.

Questa sera grande ritorno dell’amatissimo Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Dopo una lunga pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo, il conduttore è pronto a tornare alle redini del gioco preserale per continuare a macinare ascolti record. Un ritorno che vede però allontanarsi la possibilità per De Martino di approdare sul palco dell’Ariston in tempi brevi. Perché? Vediamolo.

Sanremo, il successo di Carlo Conti allontana De Martino

Fino a qualche tempo fa, davanti ai successi ottenuti sia con Affari Tuoi che con i programmi in prima serata, in molti (compresi gli stessi vertici Rai) sostenevano che il Festival di Sanremo dovesse essere l’approdo naturale di Stefano De Martino. E proprio sulla base di questo, l’era Carlo Conti sembrava dover essere soltanto un momento di transizione per lasciare spazio poi all’arrivo di De Martino alla conduzione del Festival.

Tutto questo vede conferma anche nel fatto che nello stesso contratto firmato da Stefano la scorsa estate fosse già prevista una clausola Sanremo. Negli ultimi giorni, però, le cose sembrerebbero essere cambiate. Il Festival di Carlo Conti è andato molto bene, forse ben oltre le aspettative, e per questo la Rai avrebbe già chiesto a lui di mantenerne le redini anche nel 2026 e nel 2027. In altre parole, davanti a un così grande successo, l’esigenza di portare De Martino all’Ariston risulta ora molto meno pressante e la riconferma di Conti non fa che allontanare inevitabilmente la possibilità di Stefano di approdare all’Ariston in tempi brevi.

Niente Sanremo per De Martino (almeno per ora), ma il preserale non si tocca

C’è da dire anche che Stefano De Martino è un ragazzo giovane che avrà ancora tutto il tempo del mondo per riuscire ad arrivare a una delle conduzioni più desiderate e prestigiose della televisione italiana, ovvero quella del Festival di Sanremo. Sulla base dei successi ottenuti fino a questo momento e del grande consenso del pubblico, l’occasione per De Martino non potrà che arrivare, anche se visti gli ultimi sviluppi è probabile possa passare ancora qualche anno.

Detto questo, De Martino non rimarrà comunque con le mani in mano, perché oltre ai programmi in prima serata che condurrà e ai progetti futuri di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, ricordiamo che, proprio questa sera, Stefano tornerà anche alle redini di Affari Tuoi dopo la ‘pausa Sanremo’. Il ritorno del gioco preserale è attesissimo e, visti gli ascolti che De Martino continua a macinare, il suo posto (almeno qui) è più che al sicuro.

