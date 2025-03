Affari Tuoi, Eleonora snobba il gesto della figlia e confonde De Martino. Social in rivolta: "Ma perché lo ha fatto?" Nella puntata del 15 marzo, la partita di Eleonora parte male e finisce peggio, perché cade nel tranello del Dottore guidata dalla paura: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Eleonora a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di sabato 15 marzo 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Calabria, impiegata in un’azienda che si occupa di corsi di formazione, ha pescato il pacco numero 3 e sfidato il Dottore (Pasquale Romano) insieme al compagno Giacinto, che racconta: "Stiamo insieme da quasi 9 anni, lavoravamo insieme in un negozio di abbigliamento e poi ci siamo innamorati". Eleonora sottolinea: "Non ci siamo innamorati mentre lavoravamo insieme, ma solo quando lui è stato trasferito in un altro negozio". I due hanno una figlia di nome Ginevra che ha due anni e mezzo: "È la figlia che desideravo, è proprio come la immaginavo nei sogni" dice la concorrente. Poi Thanat, in tenuta da cameriere, entra in studio per portare al conduttore la specialità del giorno: la ‘Nduja. Ecco cosa è successo nella puntata del 15 marzo 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 15 marzo 2025: cosa è successo

La partita di Eleonora e Giacinto comincia abbastanza male, perché col primo tiro eliminano subito i 200mila euro. Poi vanno via i 20 euro, 5 euro, 10mila euro, 200 euro e 75mila euro. In diretta, scopriamo che il 15 marzo è il compleanno del Dottore e in studio tutti urlano "Tanti auguri" e cantano la canonica canzoncina. La prima offerta è 30mila euro ed Eleonora commenta: "È una bella cifra, per guadagnarla devo lavorare veramente tanto… ma siamo qui per giocare, quindi tritiamo". Nel pacco di Momo, spesso contenente cifre rosse, trovano i 20mila euro, e a seguire i 300mila euro: "Noooo" urla la concorrente prima di aggiungere "grande tiro, ci sta…". Una volta usciti i 5mila euro, il Dottore chiama in studio e offre 15mila euro: "Con questo tabellone ci sta, però siamo venuti qui per giocare".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La coppia trita anche il secondo assegno e poi elimina i 75 euro ‘grazie’ alla new entry che dice una formula per togliere il malocchio al proprio pacco. "Tutti qui li abbiamo" ironizza De Martino. Poi nel 12 dell’Umbria trovano i 100mila euro e il conduttore si ferma per fare un po’ di meditazione zen con la cloche in mano, la stessa che poi, come nella partita dell’altra sera, usa con la pacchista chiamata dalla coppia subito dopo: "La cloche funziona" esulta, ed esce un altro pacco blu. A questo punto il Dottore se la gioca a carte ed Eleonora pesca il ‘cambio’, ma la coppia rifiuta la proposta e va avanti con il 3. Eliminati 1 euro, 15mila euro e 100 euro, Eleonora cambia strategia e sceglie il pacco successivo con la filastrocca "Ambarabà Ciccì Coccò": "Questa sarebbe la strategia?" chiede con ironia il conduttore.

Poi la mossa si rivela essere perfetta: nel numero 7 ci sono 0 euro. "Ora siamo seguaci dell’Ambarabà Ciccì Coccò" commenta De Martino quando la concorrente punta sul 20, raccontando poi un aneddoto perché incalzata da quest’ultimo: "Mia cognata ha sognato un paio di notti fa che io nel numero 20 avevo 300mila euro, e quella sera – era la partita della Toscana – nel mio pacco, proprio il numero 20, c’erano i 300mila euro". Ora il Dottore offre 10mila euro, ma entrambi decidono di tritare l’assegno senza alcuna esitazione.

Finalmente, dopo tanto cercare, nel 10 del Veneto trovano la ‘Nduja e il Dottore, nel finale di puntata, cambia le carte in tavola dopo aver chiesto a Eleonora di fargli una richiesta economica: prima punta ai 34mila euro, poi ai 45mila euro (perché sa che PaSqualo solitamente dimezza la cifra), e il Dottore, a causa di una postilla nel Manuale ("Se nella richiesta della concorrente si insinua l’incertezza…"), passa dall’offerta al proporre il cambio. "A mia figlia feci vedere un foglio con tutti i numeri fino al 20 e lei mise subito il dito sul numero 3, il nostro pacco" racconta Giacinto subito dopo, mentre la moglie dice: "Dobbiamo credere in Ginevra, è un segno. Andiamo fino alla fine, per Ginevra".

Poi la concorrente sente di voler cambiare il pacco e, spinta dal compagno che le dice di seguire l’istinto ("Io mi ero detta che mai avrei accettato un cambio ma mi sa che mi tocca" dichiara lei), accetta di lasciare sul bancone il 3 per prendere il 17, ma se ne pente nell’immediato: "Ho sbagliato! Non lo so… Ginevra perdonami!" "Tre ore per decidere e poi dice di aver sbagliato mentre va a cambiare…" commenta il conduttore, un po’ confuso dalle sue parole. Pochi minuti dopo scopriamo che nel nuovo pacco di Eleonora e Giacinto ci sono 50 euro: "No, hai visto? Non lo dovevo cambiare…" dice la concorrente. "È troppo tardi" ribatte l’uomo. "Non è vero ma ci credo, troppi segnali" conclude Stefano De Martino.

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social non mancano dopo la puntata di Affari Tuoi del 15 marzo 2025: "E alla fine la colpa è del marito", "Ma se la bimba aveva indicato il numero 3… Almeno prova a seguire il segnale", "Cambi alla fine e con tanto di visione di tua figlia, a quel punto ci credi e amen", "Hanno creato più divorzi le decisioni sbagliate ad Affari Tuoi che le corna", "Mi spiace per la signora di stasera, anche perché il marito sembrava supportarla ma poi non l’ho visto affatto confortante per lei", "34 presenze per non capirci nulla, come da regola non scritta. Ma tanto lei era lì solo per cantare e ballare".

E ancora: "La figlia col ditino indica il 3 e lei va a prendere il…17!", "Ma perché ha cambiatooooo??? Questi divorzieranno come qualche settimana fa è capitato con Federica da travagliato", "Il destino ha voluto che le capitasse il pacco numero 3 , scelto con il dito dalla figlia in mezzo a 20 numeri.. E lei che fa? Cambia".

Potrebbe interessarti anche