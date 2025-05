Ad Affari Tuoi trionfa l’amore di Jasmine e Matteo, maxi-vincita (con polemica): “La famiglia è salva" Nella puntata del 12 maggio, la partita di Jasmine e Matteo prende la piega giusta nel finale, ma sui social scatta la polemica: perché e cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

È Jasmine a giocare ad Affari Tuoi nella puntata condotta da Stefano De Martino la sera di lunedì 12 maggio 2025 nell’access prime time di Rai Uno. La concorrente della regione Toscana, impiegata nel settore degli infissi di professione (fa la cantante come secondo lavoro), pesca il pacco numero 8 e sfida il Dottore (Pasquale Romano) insieme al fidanzato Matteo, impiegato nel settore delle spedizioni. I due si sono conosciuti grazie alla cugina di Matteo e stanno insieme da 10 anni. Prima di iniziare la partita, Thanat, in tenuta da cameriere, raggiunge il conduttore in studio per presentare la specialità del giorno: il Panforte. Ecco cosa è successo durante la puntata del 12 maggio 2025 di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 12 maggio 2025: cosa è successo ieri

La partita di Jasmine e Matteo comincia in maniera un po’ altalenante, perché eliminano subito 15mila, il Panforte, che va in Basilicata (con rischio caduta di Stefano De Martino a inizio corsetta), 200mila ("Caspita, ma va bene, abbiamo ancora i 300" commenta la concorrente), 20 euro, 0 euro e 30mila euro. Poi la prima chiamata del Dottore, che offre 30mila euro. "Sono diversi soldini, però ci sono ancora bei premi e vogliamo giocare. Quindi rifiutiamo" dice Jasmine. A tritare l’assegno è Matteo, che sceglie il pacco successivo del valore di 20mila euro. Subito dopo se ne vanno 10mila euro e Gennarino, contenuto nel numero del pacchista pompiere. Dopo la tripletta, il Dottore propone il cambio, ma Jasmine vuole tenere l’8 perché "è un numero che mi piace e rappresenta anche la mia data di nascita". Cambio rifiutato e si prosegue con tre pacchi fortunati da 10 euro, 200 euro e 5mila euro. "Molto bene!" esclama il conduttore. Ora il Dottore offre 35mila euro: "Bella somma. Con tutti questi rossi, sarei per giocarmi questo tiro. Rifiuto" commenta Jasmine per poi chiamare il 13 dell’Umbria che contiene 50 euro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A questo punto PaSqualo propone il cambio per un tiro: "Mi è capitato l’8, mi sembra quasi destino" ammette la concorrente, e il fidanzato le dà manforte: "Azzardiamo questo tiro!". Rifiutano il cambio e poi trovano 1 euro. Ora sul tabellone ci sono 4 rossi alti (50mila, 75mila, 100mila e 300mila) e 2 blu, uno da 100 euro e l’altro da 500 euro. Il Dottore offre 40mila euro e Jasmine commenta: "Pensavo di essere stata economica chiedendo 150mila… è stato più economico di me". Matteo ragiona insieme alla compagna, dicendo "Perché ci offre 40mila? Ma non mi legherei tantissimo ai numeri, per 40mila possiamo provare un altro tiro". Alla fine, i due proseguono la corsa verso i 300mila euro, cifra che però perdono subito dopo, chiamando il 20 della Valle d’Aosta. Poi arriva la proposta del cambio, che Matteo accetterebbe, ma la concorrente spiega: "L’8 è un numero che si ripete sempre. I miei si sono sposati l’8 agosto, il sono nata l’8 agosto, mia sorella è nata a OTTObre". Lo studio scoppia a ridere e De Martino, che considera la battuta bella, la sfotte: "Mia mamma è ottimista, mio cugino è ottico…". Lei sta al gioco: "Il cane si chiama Otto!"

Una volta usciti anche i 100mila euro, Pasquale Romano abbassa l’offerta a 15mila euro. Jasmine, però, non si arrende: vuole continuare a giocare e col tiro successivo elimina 50mila euro. Per arrivare al gran finale, il Dottore offre il cambio. "Prima di venire qui mia nonna mi ha detto: ‘Ti posso dire il mio numero? Il 18 (uno dei due pacchi sul bancone, ndr)’. Mi sento che avrei dovuto cambiare prima e non l’ho fatto. Accetto il cambio" racconta Jasmine prima di lasciare l’8 per il numero 3, importante per Matteo perché è "legato allo sport del calcio, è il mio numero di maglia. Poi, per me, il 3 è il numero perfetto", ma la concorrente sottolinea: "Ti sei preso una grossa responsabilità qui". Nell’8 c’erano 100 euro ed è festa in studio, con Jasmine che trattiene a stento l’emozione.

Nel gran finale restano 500 euro e 75mila euro e il Dottore offre 25mila euro. Con gli occhi lucidi e tanti dubbi, la concorrente rifiuta l’offerta: "Sai, mi sento che qui la rischiamo grossa. Quando sono andata a prendere il 3, il 18 mi ha chiamata… per questo mi sono bloccata. Prima di prendere la decisione terrei a ringraziare tutti i miei compagni di viaggio e a te Stefano, ci hai fatto veramente sentire a casa. Io mi sento che dobbiamo accettare, ma lo so che te andresti sempre avanti". E Matteo conferma: "La partita è tua, ma io andrei avanti. Capisco anche lei però. Se mi chiedi di sbilanciarmi, ti dico ‘andiamo avanti! Proviamoci fino in fondo!". Jasmine decide di rischiare dicendo "Mi fido del tuo istinto, quindi rifiuto l’offerta". Al termine della partita, la coppia scopre di avere 75mila euro. "Il coraggio stasera viene premiato!" esclama entusiasta Stefano De Martino a fine puntata.

Le polemiche sui social

Nonostante la vincita di 75mila euro, non mancano le polemiche sui social dopo la puntata di Affari Tuoi del 12 maggio 2025: "Ripeto!! Ma i parenti, invece di dare i numeri, perché non si fanno i PACCHI loro??!! Se dava retta alla nonna andava a casa con 500 euro", "Sta delegando tutte le decisioni a lui, pure il pacco cambiato era il suo numero", "Ha deciso tutto il fidanzato praticamente", "Hanno cambiato il pacco, e giustamente hanno fatto bene, ma con il numero che piace all’accompagnatore e non al concorrente", "Il dottore sta diventando troppo buono", "Scusate ma se sta giocando lei perché hanno preso il numero che piace A LUI", "Bene, la famiglia è salva".

Potrebbe interessarti anche