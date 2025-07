50 Km all'ora: i luoghi iconici del film con Stefano Accorsi e Fabio De Luigi Fabio De Luigi e Stefano Accorsi in un toccante viaggio on the road su due motorini per portare le ceneri del padre e ritrovarsi come fratelli

Approdato nelle sale il 4 gennaio 2024, il terzo film da regista di Fabio De Luigi, 50 km all’ora, vede l’attore romagnolo in un toccante viaggio on the road assieme a Stefano Accorsi per spargere le ceneri del padre. L’Emilia Romagna diventa lo scenario perfetto per riadattare in chiave italiana una commedia che ha ottenuto enorme successo al botteghino tedesco (l’originale, del 2018 e diretto da Markus Goller, si intitola 25 km/h). Nel cast anche Giorgia Arena, Elisa Di Eusanio, Alice Palazzi e Alessandro Haber. 50 Km all’ora è in streaming su Now Tv, quindi ecco qualche curiosità a riguardo per invogliarvi a vederlo.

La trama di 50 Km all’ora

Rocco (De Luigi) è un uomo introverso e tranquillo, che ha trascorso gran parte della sua vita accanto al padre, Corrado (Haber), accudendolo con dedizione nella loro casa in Emilia-Romagna. Suo fratello Guido (Accorsi) è invece l’esatto opposto: estroverso, irrequieto, sempre in movimento e distante da casa da anni. Le strade dei due uomini si ricongiungono forzatamente quando Corrado viene a mancare. Durante la lettura del testamento, i due scoprono l’ultima volontà del genitore: portare le sue ceneri fino a Cervia per deporle accanto alla tomba della madre. Guido non è inizialmente affatto dell’idea, ma un toccante messaggio lasciatogli dal padre lo convince a rimanere. Inizia così un viaggio che, al tempo stesso, vuole realizzare un sogno che i due avevano sin da bambini: attraversare la regione a bordo dei loro vecchi motorini, un Piaggio Ciao e un Atala Califfone, rimessi in funzione dopo anni di abbandono. Un viaggio lento e fuori dal tempo, che li porterà ad affrontare ferite mai sopite e a ricostituire un legame fraterno mai davvero spezzato.

Dove è stato girato 50 Km all’ora?

L’opera, sostenuta dalla Regione attraverso Emilia-Romagna Film Commission, ha scelto diverse località della zona per le riprese. Prima di tutto le fantastiche colline romagnole di Cesena, Longiano, Bertinoro e San Giovanni in Galilea, che rappresentano il fulcro narrativo del film. Man mano che il viaggio avanza verso il mare, il paesaggio si apre, la luce si fa più ampia e l’atmosfera si alleggerisce, con diverse tappe sulla riviera romagnola come Ravenna, Cervia, Lido di Dante e Lido di Savio. Le prime sequenze del film si ambientano tra le curve verdi dell’Appennino modenese, dove strade strette si snodano tra boschi e silenzi. È infatti tra Fanano e Pavullo nel Frignano che il viaggio di Rocco e Guido prende il via. Molto particolare la tappa a Lizzano in Belvedere, un momento di pausa decisamente più contemplativo. Suggestiva e ricca di fascino, poi, la parentesi visiva unica nel film offerta da Comacchio. Infine, in netto contrasto con la quiete e l’intimità delle altre location, Milano appare in brevi passaggi, ma con una forte carica evocativa.

