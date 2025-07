E' andata così, Michele Riondino lascia Montalbano per un nuovo film con Valerio Mastandrea: Lodovini beata tra gli uomini I due saranno protagonisti di una commedia malinconica sui sentimenti e su una famiglia per com'è davvero: imperfetta, affollata e teneramente insopportabile

Temporanea pausa da Il Giovane Montalbano per Michele Riondino, che approda al cinema al fianco di Valerio Manstandrea in un film che si preannuncia già emotivamente probante. Si chiamerà È andata così e sarà la storia di famiglia per com’è davvero: imperfetta, affollata, teneramente insopportabile. Alla regia di questa commedia malinconica troviamo Gianni Zanasi. Il film è girato tra Roma, Tuscania e la suggestiva Orvieto. La fotografia di Vladan Radovic regala atmosfere intime, ma mai claustrofobiche. Tonino Zera firma una scenografia che riflette il caos dei legami.

La trama di È andata così

Valentina Lodovini interpreta Cecilia, madre di due figli, tre ex amori e mille incastri emotivi. In crisi profonda, decide di affrontare il passato. A muso duro. Sul suo cammino trova Christophe (Mastandrea), Guido (Leonardo Lidi) e Tony (Riondino). Tre uomini profondamente diversi tra loro, ma tutti in qualche modo legati a lei e ai suoi figli. E nessuno può sottrarsi alla cosa.

La sceneggiatura è scritta dallo stesso Zanasi con l’aiuto di Michele Pellegrini e Giacomo Ciarrapico. Mastandrea veste i panni di uomo stremato dalla sua stessa intelligenza, mentre Riondino è il tipico ex affascinante e narcisista. Sorprende, accanto a loro, Leonardo Lidi, con un personaggio estremamente vero e fragile.

La data di uscita di È andata così con Michele Riondino

Prodotto da Pupkin Productions, Paco Cinematografica e Vision Distribution, con il supporto di Neo Art Producciones e A B Film, il film è frutto di una collaborazione internazionale. È andata così dovrebbe arrivare nelle sale il 30 ottobre 2025, ma ha già tutte le carte in regola per ritagliarsi un posto nei cuori degli appassionati di cinema. Perchè i sentimenti sono una cosa difficile, complicata e a cui spesso non possiamo fare altro che arrenderci. E questa commedia è un testamento al bisogno di continuare a volersi bene, nonostante tutto.

Dove recuperare Il Giovane Montalbano in streaming

Se intanto volete ingannare l’attesa di È andata così scoprendo un po’ Michele Riondino, potete recuperare le due stagioni de Il Giovane Montalbano gratuitamente in streaming su RaiPlay.

