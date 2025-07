Lutto terribile per Eleonora Daniele, l’addio a mamma Iva: “Perdere una madre è perdere una parte di sé” La conduttrice ha dato l’addio alla madre Iva attraverso un toccante post condiviso su Instagram: subito i messaggi di sostegno dei colleghi vip della Rai

Nuovo, terribile, lutto per Eleonora Daniele. La conduttrice padovana, infatti, ha detto addio a mamma Iva, scomparsa nella giornata di ieri. Ad annunciarlo è stata Daniele stessa attraverso un toccante post condiviso su Instagram. Per la conduttrice, che aveva già perso il padre e il fratello, si tratta della terza grave perdita. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Eleonora Daniele, è morta la madre Iva: l’ultimo saluto

"I nostri fiori preferiti. La nostra canzone…". Con queste parole Eleonora Daniele ha esordito nel suo toccante post pubblicato su Instagram per dire l’addio alla madre, scomparsa nella giornata di ieri. La conduttrice veneta ha poi dato l’ultimo saluto alla mamma: "Perdere una madre significa perdere una parte di sè, ma tu sarai sempre presente a vegliare su di noi. Ciao mamma".

Lo scorso gennaio Eleonora Daniele aveva parlato dei problemi di salute che da tempo affiggevano la madre Iva. "In questo momento della mia vita vorrei che mamma, che mi sta ascoltando, stesse un po’ meglio e vorrei dedicarle tanto tempo, tutto quello che ho possibile e immaginabile, a lei e alla mia famiglia" aveva dichiarato la conduttrice, ospite di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera su Rai 1: "Il mio primo pensiero oggi va a mia madre". Reduce dal mezzo passo falso negli ascolti alla conduzione de La Partita del Cuore lo scorso martedì, per Eleonora Daniele si tratta del terzo, terribile, lutto in famiglia, dal momento che aveva già perso tragicamente il padre Antonio (soprannominato ‘Toni Veneranda’ in tutta Saonara, il paese d’origine della famiglia Daniele) nel 2010 e il fratello Luigi, affetto fa autismo e scomparso nel 2015 a soli 44 anni.

I messaggi d’affetto dei vip

Il sostegno dei colleghi, ovviamente, non si è fatto attendere. In tantissimi hanno commentato il post condiviso da Eleonora Daniele dopo la morte della madre con parole di conforto e affetto. "Ti abbraccio forte" hanno subito scritto in coro Monica Setta ed Eva Grimaldi, alle quali si è unita Simona Izzo ("Eleonora… ti abbraccio"), oltre a Giovanni Terzi ("Adesso lei è dentro di te") e Rosanna Lambertucci ("Sarà sempre presente e avvertirai la sua protezione") ma anche Samuel Peron e Maria Grazia Cucinotta con delle emoticon del cuore a sostenere la conduttrice ed ex gieffina classe 1976.

