Stefano Accorsi disperato: cos’è accaduto alla sua famiglia Tutto sulla celebre commedia on the road diretta da Fabio De Luigi, girata interamente in Emilia-Romagna e remake del film tedesco 25 km/h.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In 50 km all’ora, Fabio De Luigi e Stefano Accorsi interpretano due fratelli molto diversi, che si ritrovano dopo anni in occasione della morte del padre. Accorsi è Aldo, metodico e serioso, mentre De Luigi è Dario, più disinvolto e scapestrato. Dopo il funerale, i due decidono (un po’ per nostalgia, un po’ per sfida) di partire per un viaggio in motorino attraverso l’Emilia-Romagna, riprendendo un vecchio sogno d’infanzia mai realizzato. Ma lungo il percorso riemergono tensioni mai risolte: una lite accesa, fatta di rinfacci e silenzi interrotti, mette a dura prova la loro fragile riconciliazione. Tra soste surreali e incontri improbabili, il viaggio diventa l’occasione per affrontare il passato.

50 km all’ora va in onda oggi stesso, in prima serata su Sky e Now. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche