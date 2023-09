4 Ristoranti, Borghese nelle Marche per gustare il migliore fritto misto Su Sky Uno prosegue il viaggio culinario dello chef: la quarta tappa è ad Ascoli Piceno, dove 4 nuovi ristoratori devono lottare per vincere gli ambiti premi

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Prosegue il viaggio culinario di Alessandro Borghese, che per la quarta tappa della trasmissione da lui condotta, 4 Ristoranti, decide di fermarsi ad Ascoli Piceno, nelle Marche, dove quattro nuovi ristoratori oggi, domenica 24 settembre, alle ore 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV e SkyGo, devono gareggiare per fare in modo che il proprio locale ottenga il titolo di migliore ristorante e una somma di denaro destinata all’attività, sfidandosi nella preparazione di un piatto tipico d’eccezione da assaporare fino all’ultimo boccone: il fritto misto all’ascolana. Scopriamo insieme tutti i dettagli, ovvero chi sono le 4 persone coinvolte e le caratteristiche dei loro locali.

4 Ristoranti, anticipazioni

I 4 ristoranti in gara sono Figli Di di Stefano, Zeneat di Eleonora, Chisc Restaurant & Cocktail bar di Emanuele e Ristorante Cusinè Royal 2.0 di Giorgio. Vediamo insieme cosa possiamo aspettarci:

Il Figli Di di Stefano è un luogo raffinato e si trova in piazza San Pietro Martire, nel centro storico di Ascoli Piceno. Ha una cucina a vista e le pietanze sono raffinate come il locale e originali. Non presenta un menù e infatti ciò che viene servito in degustazione è deciso dallo staff. Stefano si occupa della sala ed è meticoloso e maniaco dell’ordine.

di Stefano è un luogo raffinato e si trova in piazza San Pietro Martire, nel centro storico di Ascoli Piceno. Ha una cucina a vista e le pietanze sono raffinate come il locale e originali. Non presenta un menù e infatti ciò che viene servito in degustazione è deciso dallo staff. Stefano si occupa della sala ed è meticoloso e maniaco dell’ordine. Il Zeneat di Eleonora è poco distante dal centro storico e presenta ampi spazi e un arredamento accattivante e minimal. Eleonora si occupa della logistica e dello staff, e il locale propone un menù a base di carne deciso dallo chef Alessandro, che ha pieno potere in tal senso. La titolare si considera severa e schietta, precisa e affidabile, ma anche sensibile e poco lucida nelle occasioni di stress e pressione.

Il Chisc Restaurant & Cocktail bar di Emanuele presenta sia piatti della tradizione che proposte moderne e rivisitate, oltre che gustosi drink. L’uomo è uno dei tre del ristorante, è preciso e determinato ed è l’addetto alla zona cocktail. Sii definisce "un animale notturno" proprio perché lavora soprattutto di notte.

Il Ristorante Cusinè Royal 2.0" di Giorgio è situato nel cuore di Ascoli ed è un luogo intimo e accogliente. Il titolare, una persona buona e precisa ma che si arrabbia facilmente, si occupa di tutti gli aspetti legati alla cucina e considera la sua proposta moderna, innovativa e al contempo anche un po’ "tradizionale", perché il suo intento è quello di ridare vita a piatti "vecchi", cercando però di sorprendere gli ospiti con qualcosa che nessuno farebbe mai e con la pasta fresca, fatta con le proprie mani.

Le regole del programma sono sempre le stesse: ogni ristoratore invita nel proprio locale gli altri concorrenti accompagnati da Borghese, pronto a ispezionare ciascuna cucina. Durante la cena si passa alle valutazioni sull’accoglienza, il servizio e la preparazione, e subito dopo aver commentato insieme le portate assaggiate nel ristorante ogni concorrente stila la propria pagella assegnando un punteggio da 0 a 10 a location, menù, servizio, conto e "special" (quest’ultima categoria è differente in ciascuna puntata). I voti dello chef Alessandro Borghese possono confermare o ribaltare la classifica e vengono resi noti solo a fine puntata.

Dove e quanto vedere 4 Ristoranti di Alessandro Borghese

L’appuntamento con la quarta puntata di Alessandro Borghese 4 Ristoranti va in onda oggi, domenica 24 settembre, su Sky Uno e in streaming su NOW TV e SkyGo. L’ultima tappa di questa edizione, lo ricordiamo, sarà trasmessa su Sky il prossimo 1 ottobre e vedrà protagonista la Campania.

