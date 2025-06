The Bear 4, da Disney+ alla realtà: a Milano un'esperienza unica per i fan della serie The Bear 4, in occasione dell'uscita su Disney+ per i fan arriva un'esperienza ispirata alla serie da vivere a Milano

L’attesa è finita per i milioni di fan di The Bear. La quarta stagione dell’acclamata serie FX debutta oggi, 26 giugno, su Disney+ con tutti i dieci episodi disponibili, pronta a immergere nuovamente gli spettatori nell’intenso e adrenalinico mondo della ristorazione d’élite. Ma le novità non finiscono qui: per celebrare il ritorno di Carmy Berzatto e della sua brigata, FX, in collaborazione con TheFork e Identità Golose Milano, ha annunciato un evento esclusivo che porterà l’atmosfera della serie direttamente nelle cucine milanesi.

Come vivere l’esperienza di The Bear nella realtà: i dettagli dell’evento a Milano

Dal 27 al 29 giugno, Identità Golose, rinomato ristorante di via Romagnosi 3 a Milano, si trasformerà in una vera e propria estensione dell’universo di The Bear. Qui, i fan avranno l’opportunità unica di vivere un’esperienza culinaria ispirata alla serie, grazie a un menu ideato dal talentuoso executive chef Edoardo Traverso. Le portate presentate avranno il compito di far sentire gli ospiti immersi nell’atmosfera e nei sapori del ristorante di Carmy, questa volta, però, da veri e propri commensali.

Una buona notizia per i fan è che la partecipazione a queste serate esclusive è assolutamente gratuita, tuttavia i posti sono limitati. È possibile prenotare fino a due coperti per volta attraverso la piattaforma designata ma bisognerà anche predisporre una carta di credito a garanzia. Su questa, non ci sarà alcun addebito: la sua funzione sarà soltanto di garanzia in caso di assenza o cancellazione tardiva. In quel caso, il diretto interessato potrebbe dover affrontare una penale di 70 euro a persona. Ricordiamo, inoltre, che l’evento è riservato ai maggiorenni.

La trama di The Bear 4

The Bear 4 riprende esattamente da dove ci eravamo lasciati, con Carmy e il suo team impegnati a consolidare il successo del loro rinnovato ristorante, ora un tempio della cucina stellata. Nonostante ciò, gli ostacoli non mancheranno: Carmy dovrà continuare a lottare con i suoi demoni personali e la sua ansia da prestazione, il tutto cercando di guidare la squadra verso l’eccellenza. Riuscirà nelle nuove imprese culinarie (e non) che lo aspettano? In attesa di scoprirlo, i fan possono tentare di accaparrarsi un posto al ristorante Identità Golose Milano e godersi l’esperienza dal vivo.

