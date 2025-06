Nicola Savino sorprende tutti: pronto a tornare in Rai e dire addio a TV8, annuncio imminente Il conduttore potrebbe lasciare TV8 e approdare di nuovo nel servizio pubblico: trattativa vicina alla chiusura, ma bocche cucite sui dettagli.

Nicola Savino potrebbe essere pronto a tornare in Rai. Dopo anni di permanenza a Tv8, dove ha condotto 100% Italia e ha partecipato come opinionista nello sportivo TV8 Champions Night, il conduttore sembra vicino a un nuovo capitolo della sua carriera. A riportarlo è Dagospia, secondo cui le trattative sarebbero in stato avanzato e mancherebbe poco alla firma del contratto.

Nicola Savino: un volto già noto alla Rai

Quello di Savino non sarebbe un debutto, ma un ritorno. In Rai ha già condotto Quelli che il calcio, L’Isola dei Famosi nella storica edizione 2012 su Rai2, e il DopoFestival nel 2016. Ha avuto anche uno spazio su RaiPlay con un programma tutto suo. Il suo rapporto con la Rai è solido, e a Viale Mazzini se ne ricordano evidentemente in maniera molto positiva. È proprio lì che Antonio Marano, oggi presidente ad interim della Rai, lo aveva fatto passare dalla regia alla conduzione, lanciandolo su scala nazionale.

Il presente incerto su Tv8 di Nicola Savino

Il passaggio alla rete di Sky, avvenuto dopo una parentesi in Mediaset, ha regalato a Savino visibilità ma non ascolti da record. 100% Italia si è chiuso con una media del 2,27% di share e 476mila telespettatori. La terza edizione è stata anche la più breve: 61 puntate contro le 154 della prima. Al suo posto è tornato Celebrity Chef con Alessandro Borghese. Un cambio che ha fatto pensare a qualche problema nel programma di Savino.

Per ora non c’è nessuna comunicazione da parte della Rai. Dagospia parla di "bocche cucite" su tutto: rete, fascia oraria e programma. I ben informati però parlano di Rai 1 o Rai 2 come possibili destinazioni. E con l’uscita di Max Giusti, passato a Mediaset, si fa strada l’idea che Savino possa prenderne il posto in qualche programma del servizio pubblico.

Aspettando la presentazione dei palinsesti Rai

Tutte le risposte arriveranno tra poche settimane, quando verranno presentati i nuovi palinsesti Rai per la stagione 2025-2026. L’evento, atteso a Napoli, dovrebbe fare chiarezza sul futuro di Nicola Savino e non solo. Per ora resta una certezza: il suo possibile ritorno in Rai sarebbe per ora uno dei movimenti più interessanti di questa estate televisiva, segno che l’interesse per la figura del conduttore resta vivo e che i giochi sono ancora aperti.

